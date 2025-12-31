REKORDNO ULAGANJE

SoftBank uložio 40 milijardi dolara u OpenAI

L. Š. / Hina

31.12.2025 u 11:05

Sam Altman, OpenAI
Sam Altman, OpenAI Izvor: EPA / Autor: Aaron Schwartz / POOL
Bionic
Reading

SoftBank grupa dovršila je ulaganje od 40 milijardi dolara u OpenAI, što označava jedno od najvećih privatnih financiranja ikada i potvrđuje nade koje osnivač Masayoshi Son polaže u umjetnu inteligenciju, rekao je u utorak izvor upoznat s pitanjem

SoftBank je uspostavio jedan od najvećih privatno financiranih programa ulaganja u tehnologiju u svijetu, s posebnim naglaskom na umjetnu inteligenciju i srodnu infrastrukturu poput podatkovnih centara.

Umjetna inteligencija postala je središnja os globalnih tehnoloških tržišta ove godine te je potaknula nagli porast ulaganja najvećih svjetskih tvrtki i promijenila očekivanja investitora. Japanski konglomerat i tvorac ChatGPT-ja nisu odmah odgovorili na Reutersove zahtjeve za komentar.

U ožujku je SoftBank pristao uložiti do 40 milijardi dolara u profitnu podružnicu OpenAI-ja, a financiranje je strukturirano kao kombinacija izravnog kapitala i podijeljenog zajedničkog ulaganja drugih investitora. U tom dogovoru OpenAI procijenjen je na oko 300 milijardi dolara nakon uplate, ali kasnija sekundarna prodaja dionica, završena u listopadu, podigla je procjene tvrtke na oko 500 milijardi dolara, prema podacima Pitchbooka.

SoftBank je poslao posljednjih 22-22,5 milijardi dolara ulaganja nakon što je s drugim investitorima dogovorio da će sudjelovati s deset milijardi dolara, dok je sama japanska grupacija uložila osam milijardi dolara u OpenAI, rekao je izvor. CNBC je prvi izvijestio o vijestima ranije tijekom dana.

OpenAI pojavio se kao središnji stup porasta ulaganja u umjetnu inteligenciju u cijeloj industriji. Proizvođač ChatGPT-a, zajedno s Oracleom i drugim dionicima, planirao je projekt pod nazivom 'Stargate', opsežnu, višegodišnju inicijativu podatkovnih centara usmjerenu na podršku modelima umjetne inteligencije sljedeće generacije, uz podršku velikih investitora, uključujući SoftBank.

tportal
