BEZ ZAPOSLENIKA

Muskova nova provokacija krije stvaran projekt: Pokreće Macrohard, AI tvrtku koja simulira Microsoft

Damir Rukavina

25.08.2025 u 11:07

Elon Musk
Elon Musk Izvor: EPA / Autor: ALI HAIDER
Bionic
Reading

Kompanija bez zaposlenika će, unatoč posprdnom imenu, imati konkretnu svrhu - AI softverska rješenja - a pokrenuta je u sklopu xAI-a.

Elon Musk u petak je najavio pokretanje tvrtke Macrohard unutar svoje inicijative xAI, opisujući je kao 'isključivo softversku AI tvrtku'.

'Radi se o imenu s dozom ironije, ali projekt je itekako stvaran!' poručio je na X-u.

Tvrtka koja simulira Microsoft?

Musk je pojasnio da, budući da tvrtke poput Microsofta ne proizvode fizički hardver, umjetna inteligencija može ih u potpunosti simulirati. Prema njegovim riječima, Macrohard bi trebao biti sposoban funkcionirati kao cjelovita softverska tvrtka, nalik na Microsoft, ali pokretana AI-em.

Dokumenti Američkog ureda za patente otkrivaju da je xAI 1. kolovoza podnio zahtjev za zaštitu imena Macrohard. Tvrtka će nuditi širok spektar AI proizvoda i usluga, među kojima se spominje razvoj računalnih programa za pretvaranje govora u tekst, kao i chatbot softver sposoban za simulaciju razgovora.

vezane vijesti

Musk mjesecima najavljuje Macrohard

Najava Macroharda nije došla iznenada. Musk je više puta u prošlosti aludirao na taj projekt, a najkonkretnije u srpnju 2024., kada je napisao da će xAI razviti 'multiagentsku AI softversku tvrtku' u kojoj bi njegov AI model Grok pokretao stotine specijaliziranih agenata za kodiranje, generiranje te razumijevanje slika i videa. Ti bi agenti zajedno djelovali kao virtualni suradnici unutar programskih okruženja sve dok ne postignu optimalne rezultate.

Naziv Macrohard milijarder je prvi put spomenuo još prije četiri godine u objavi na X-u 'Macrohard >> Microsoft', kao očitu provokaciju konkurentu. Objavu je ponovno podijelio u srpnju 2024., kada je Microsoft bio pogođen globalnim prekidom rada svojih usluga.

Prema pisanju Teslaratija, Macrohard je usko povezan s projektom Colossus 2, superračunalom koje xAI razvija u Memphisu. To sugerira da bi nova tvrtka mogla koristiti moćne računalne resurse za razvoj naprednih AI sustava i ostvarenje Muskove vizije potpuno virtualizirane softverske kompanije, piše MSN.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TAJNE SVEMIRA

TAJNE SVEMIRA

Uzorci s asteroida: NASA otkrila zvjezdanu prašinu stariju od našeg Sunca
BEZ ZAPOSLENIKA

BEZ ZAPOSLENIKA

Muskova nova provokacija krije stvaran projekt: Pokreće Macrohard, AI tvrtku koja simulira Microsoft
max

max

Putinova digitalna željezna zavjesa: Ovime Rusija preuzima potpunu kontrolu nad komunikacijom

najpopularnije

Još vijesti