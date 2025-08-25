Muskova nova provokacija krije stvaran projekt: Pokreće Macrohard, AI tvrtku koja simulira Microsoft

Kompanija bez zaposlenika će, unatoč posprdnom imenu, imati konkretnu svrhu - AI softverska rješenja - a pokrenuta je u sklopu xAI-a.
Elon Musk u petak je najavio pokretanje tvrtke Macrohard unutar svoje inicijative xAI, opisujući je kao 'isključivo softversku AI tvrtku'.
'Radi se o imenu s dozom ironije, ali projekt je itekako stvaran!' poručio je na X-u.
Tvrtka koja simulira Microsoft?
Musk je pojasnio da, budući da tvrtke poput Microsofta ne proizvode fizički hardver, umjetna inteligencija može ih u potpunosti simulirati. Prema njegovim riječima, Macrohard bi trebao biti sposoban funkcionirati kao cjelovita softverska tvrtka, nalik na Microsoft, ali pokretana AI-em.
Dokumenti Američkog ureda za patente otkrivaju da je xAI 1. kolovoza podnio zahtjev za zaštitu imena Macrohard. Tvrtka će nuditi širok spektar AI proizvoda i usluga, među kojima se spominje razvoj računalnih programa za pretvaranje govora u tekst, kao i chatbot softver sposoban za simulaciju razgovora.
Musk mjesecima najavljuje Macrohard
Najava Macroharda nije došla iznenada. Musk je više puta u prošlosti aludirao na taj projekt, a najkonkretnije u srpnju 2024., kada je napisao da će xAI razviti 'multiagentsku AI softversku tvrtku' u kojoj bi njegov AI model Grok pokretao stotine specijaliziranih agenata za kodiranje, generiranje te razumijevanje slika i videa. Ti bi agenti zajedno djelovali kao virtualni suradnici unutar programskih okruženja sve dok ne postignu optimalne rezultate.
Naziv Macrohard milijarder je prvi put spomenuo još prije četiri godine u objavi na X-u 'Macrohard >> Microsoft', kao očitu provokaciju konkurentu. Objavu je ponovno podijelio u srpnju 2024., kada je Microsoft bio pogođen globalnim prekidom rada svojih usluga.
Prema pisanju Teslaratija, Macrohard je usko povezan s projektom Colossus 2, superračunalom koje xAI razvija u Memphisu. To sugerira da bi nova tvrtka mogla koristiti moćne računalne resurse za razvoj naprednih AI sustava i ostvarenje Muskove vizije potpuno virtualizirane softverske kompanije, piše MSN.