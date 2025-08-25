Muskova nova provokacija krije stvaran projekt: Pokreće Macrohard, AI tvrtku koja simulira Microsoft

Kompanija bez zaposlenika će, unatoč posprdnom imenu, imati konkretnu svrhu - AI softverska rješenja - a pokrenuta je u sklopu xAI-a.

Elon Musk u petak je najavio pokretanje tvrtke Macrohard unutar svoje inicijative xAI, opisujući je kao 'isključivo softversku AI tvrtku'. 'Radi se o imenu s dozom ironije, ali projekt je itekako stvaran!' poručio je na X-u.

Join @xAI and help build a purely AI software company called Macrohard. It’s a tongue-in-cheek name, but the project is very real!



In principle, given that software companies like Microsoft do not themselves manufacture any physical hardware, it should be possible to simulate… — Elon Musk (@elonmusk) August 22, 2025

Tvrtka koja simulira Microsoft? Musk je pojasnio da, budući da tvrtke poput Microsofta ne proizvode fizički hardver, umjetna inteligencija može ih u potpunosti simulirati. Prema njegovim riječima, Macrohard bi trebao biti sposoban funkcionirati kao cjelovita softverska tvrtka, nalik na Microsoft, ali pokretana AI-em. Dokumenti Američkog ureda za patente otkrivaju da je xAI 1. kolovoza podnio zahtjev za zaštitu imena Macrohard. Tvrtka će nuditi širok spektar AI proizvoda i usluga, među kojima se spominje razvoj računalnih programa za pretvaranje govora u tekst, kao i chatbot softver sposoban za simulaciju razgovora.