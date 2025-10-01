NASA završila povijesni test: Posljednja laserska poruka stigla s udaljenosti od 350 milijuna km

Daljnja komunikacija s misijom nastavit će se standardnim radiosignalima tijekom putovanja letjelice prema susretu s asteroidom 2029. godine, piše Sciencealert .

Ovo je vrhunac NASA-ina eksperimentalnog programa Deep Space Optical Communications (DSOC), aktivnog od lansiranja Psyche 2023. godine. U kolovozu ove godine stigao je i 65., zadnji laserski signal, s udaljenosti od 350 milijuna kilometara.

U prosincu 2024. godine NASA-ina letjelica Psyche uspješno je poslala poruku pomoću infracrvenog lasera s udaljenosti od 494 milijuna kilometara , više nego dvostruko od prosječne udaljenosti Zemlje i Marsa te čak 1285 puta dalje od Mjeseca .

Brzina usporediva s kućnim internetom

Sustav DSOC tijekom testiranja poslao je na Zemlju 13,6 terabajta podataka, uključujući ultraHD videoprijenos brzinom od 267 megabita u sekundi s udaljenosti od više od 30 milijuna kilometara, što je povijesni uspjeh.

Ipak, što je letjelica bila udaljenija, signal je slabljen. Primjerice, na 225 milijuna kilometara brzina prijenosa pala je na 25 megabita u sekundi. To pokazuje koliko su prijemnici morali biti osjetljivi da detektiraju tek šačicu fotona koji uspijevaju stići do Zemlje.

Unatoč izazovima, laserska komunikacija je dokazala da može omogućiti prijenos podataka u stvarnom vremenu i visokoj kvaliteti, usporediv s brzinama širokopojasnog interneta, što bi moglo otvoriti put budućim misijama na Mars.

Put prema zlatnom dobu istraživanja

NASA naglašava da je DSOC važan korak prema novoj eri svemirskih misija. Radiovalovi ostaju pouzdani, ali sve teže prate ogromne količine podataka koje generiraju istraživačke letjelice. Laserska tehnologija, iako zahtijeva ekstremnu preciznost u usmjeravanju, nudi mogućnost bržeg i bogatijeg prijenosa informacija.

'Tehnologija otključava otkrića', poručio je Sean Duffy, v. d. NASA-ina administratora, dodajući da će laserska komunikacija biti ključna za buduće misije s ljudskom posadom. 'NASA postavlja temelje za misije na Mars, a razvoj laserske komunikacije približava nas mogućnosti slanja videozapisa visoke rezolucije i prijenosa ogromnih količina podataka s Crvenog planeta brže nego ikad.'

'Testiramo hardver u surovim uvjetima svemira kako bismo provjerili njegove granice i dokazali mogućnosti', rekao je Clayton Turner, zamjenik administratora NASA-ine Uprave za svemirsku tehnologiju. 'Tijekom dvije godine ova je tehnologija nadmašila očekivanja, postigla brzine usporedive s kućnim širokopojasnim internetom i slala podatke s rekordnih udaljenosti.'

Psyche zasad nastavlja svoje putovanje kroz Sunčev sustav, približavajući se još jednom povijesnom trenutku, prvom susretu s asteroidom bogatom metalima.