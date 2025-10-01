STOP PIRATSTVU

Pokrenuli smo novi projekt: Biraj legalno i uključi se u borbu protiv piraterije

Bojan Stilin

01.10.2025 u 10:18

tportal
Izvor: Montaža: Neven Bučević / Autor: Stop piratstvu
Bionic
Reading

Ponukani snažnim interesom javnosti za borbu protiv piraterije, pokrenuli smo stranicu Stop piratstvu, na kojoj ćemo objavljivati tekstove vezane uz ovu tematiku

Više od trećine, a prema nekim izvorima čak do polovice korisnika interneta u svijetu u protekloj godini posegnulo je za nekim piratskim sadržajem. Samo u SAD-u ovakva praksa vlasnicima prava nanosi štetu od 30 do 71 milijuna dolara godišnje, a na razini svijeta ta se brojka penje na 40 do 97 milijardi dolara. Na piratiziranje filmova, serija, igara i utakmica odlazi četvrtina globalne potrošnje interneta, a piratski sadržaj najčešće skida upravo generacija Z, odrasla u vrijeme u kojem su legalni streaming servisi postali znatno dostupniji.

Ove brojke dokazuju da je piraterija u novom zamahu, pogotovo među mlađima, za koje imamo dojam da nemilice bindžaju serije na servisima koji mjesečno koštaju kao jedan ručak iz dostave. Ti servisi i dalje dobro zarađuju od sadržaja – istraživanja im procjenjuju prihode u 2024. godini na 230 milijardi dolara, što je i dalje tri do šest puta više od onoga koliko im prođe kroz prste zahvaljujući pirateriji. S druge strane, samo u SAD-u oko 70 tisuća ljudi godišnje ostane bez posla zbog gubitaka izazvanih njome.

Snimka zaslona stranice Stop piratstvu
Snimka zaslona stranice Stop piratstvu Izvor: Screenshot / Autor: Stop piratstvu

Hrvati najviše piratiziraju - sport

U Hrvatskoj se posebno primilo piratiziranje sportskog sadržaja. Iako su policija i USKOK potkraj prošle godine poduzeli određene korake da bi to suzbili, procjenjuje se da od 100 do 200 tisuća ljudi i dalje gleda utakmice putem ilegalnih servisa, nanoseći tako štetu vlasnicima prava od oko 15 milijuna godišnje. 'Pritom kupci često nemaju ni pojma da sudjeluju u ilegalnim pothvatima jer se IPTV usluga često prodaje preko web stranica koje izgledaju vrlo profesionalno i time uspijevaju zavarati korisnike', ukazuje tportalov sugovornik upućen u problematiku u jednom od prvih tekstova koje smo objavili na ovu temu.

Ponukani učestalošću piraterije na našim prostorima, a s obzirom na prilično nizak stupanj informiranosti javnosti o ovoj temi, pokrenuli smo stranicu Stop piratstvu. Na njoj ćete moći pronaći svježe informacije i priče o tržištu piratskog – ali i legalnog – streaminga u Hrvatskoj i svijetu.

Snimka zaslona stranice Stop piratstvu
Snimka zaslona stranice Stop piratstvu Izvor: Screenshot / Autor: Stop piratstvu

Što vam donosimo

Prvi u nizu novih tekstova koje donosimo jest pregled streaming servisa koje u Hrvatskoj možete legalno gledati. Također, analiziramo posljedice prve USKOK-ove akcije protiv piraterije u Hrvatskoj te donosimo pregled kazni za ilegalno dijeljenje sportskog sadržaja u Hrvatskoj i EU, a koja mijenja taktiku borbe protiv piratstva.

Nadamo se da će vam sadržaj na ovoj stranici pomoći donijeti informiranu odluku o tome želite li dati svoj novac piratu ili vlasniku prava na legalni sadržaj.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TEHNO PREGLED

TEHNO PREGLED

Mogu li vam pametne naočale donijeti pravne probleme? Evo na što treba paziti
PASCALOVA OKLADA

PASCALOVA OKLADA

Time: 'Ako AI promijeni svijet, a mi nismo spremni, cijena će biti golema'
IZ DUBOKOG SVEMIRA

IZ DUBOKOG SVEMIRA

NASA završila povijesni test: Posljednja laserska poruka stigla s udaljenosti od 350 milijuna km

najpopularnije

Još vijesti