Pokrenuli smo novi projekt: Biraj legalno i uključi se u borbu protiv piraterije

Ponukani snažnim interesom javnosti za borbu protiv piraterije, pokrenuli smo stranicu Stop piratstvu, na kojoj ćemo objavljivati tekstove vezane uz ovu tematiku
Više od trećine, a prema nekim izvorima čak do polovice korisnika interneta u svijetu u protekloj godini posegnulo je za nekim piratskim sadržajem. Samo u SAD-u ovakva praksa vlasnicima prava nanosi štetu od 30 do 71 milijuna dolara godišnje, a na razini svijeta ta se brojka penje na 40 do 97 milijardi dolara. Na piratiziranje filmova, serija, igara i utakmica odlazi četvrtina globalne potrošnje interneta, a piratski sadržaj najčešće skida upravo generacija Z, odrasla u vrijeme u kojem su legalni streaming servisi postali znatno dostupniji.
Ove brojke dokazuju da je piraterija u novom zamahu, pogotovo među mlađima, za koje imamo dojam da nemilice bindžaju serije na servisima koji mjesečno koštaju kao jedan ručak iz dostave. Ti servisi i dalje dobro zarađuju od sadržaja – istraživanja im procjenjuju prihode u 2024. godini na 230 milijardi dolara, što je i dalje tri do šest puta više od onoga koliko im prođe kroz prste zahvaljujući pirateriji. S druge strane, samo u SAD-u oko 70 tisuća ljudi godišnje ostane bez posla zbog gubitaka izazvanih njome.
Hrvati najviše piratiziraju - sport
U Hrvatskoj se posebno primilo piratiziranje sportskog sadržaja. Iako su policija i USKOK potkraj prošle godine poduzeli određene korake da bi to suzbili, procjenjuje se da od 100 do 200 tisuća ljudi i dalje gleda utakmice putem ilegalnih servisa, nanoseći tako štetu vlasnicima prava od oko 15 milijuna godišnje. 'Pritom kupci često nemaju ni pojma da sudjeluju u ilegalnim pothvatima jer se IPTV usluga često prodaje preko web stranica koje izgledaju vrlo profesionalno i time uspijevaju zavarati korisnike', ukazuje tportalov sugovornik upućen u problematiku u jednom od prvih tekstova koje smo objavili na ovu temu.
Ponukani učestalošću piraterije na našim prostorima, a s obzirom na prilično nizak stupanj informiranosti javnosti o ovoj temi, pokrenuli smo stranicu Stop piratstvu. Na njoj ćete moći pronaći svježe informacije i priče o tržištu piratskog – ali i legalnog – streaminga u Hrvatskoj i svijetu.
Što vam donosimo
Prvi u nizu novih tekstova koje donosimo jest pregled streaming servisa koje u Hrvatskoj možete legalno gledati. Također, analiziramo posljedice prve USKOK-ove akcije protiv piraterije u Hrvatskoj te donosimo pregled kazni za ilegalno dijeljenje sportskog sadržaja u Hrvatskoj i EU, a koja mijenja taktiku borbe protiv piratstva.
Nadamo se da će vam sadržaj na ovoj stranici pomoći donijeti informiranu odluku o tome želite li dati svoj novac piratu ili vlasniku prava na legalni sadržaj.