Pokrenuli smo novi projekt: Biraj legalno i uključi se u borbu protiv piraterije

Više od trećine, a prema nekim izvorima čak do polovice korisnika interneta u svijetu u protekloj godini posegnulo je za nekim piratskim sadržajem. Samo u SAD-u ovakva praksa vlasnicima prava nanosi štetu od 30 do 71 milijuna dolara godišnje, a na razini svijeta ta se brojka penje na 40 do 97 milijardi dolara. Na piratiziranje filmova, serija, igara i utakmica odlazi četvrtina globalne potrošnje interneta, a piratski sadržaj najčešće skida upravo generacija Z, odrasla u vrijeme u kojem su legalni streaming servisi postali znatno dostupniji.

Ove brojke dokazuju da je piraterija u novom zamahu, pogotovo među mlađima, za koje imamo dojam da nemilice bindžaju serije na servisima koji mjesečno koštaju kao jedan ručak iz dostave. Ti servisi i dalje dobro zarađuju od sadržaja – istraživanja im procjenjuju prihode u 2024. godini na 230 milijardi dolara, što je i dalje tri do šest puta više od onoga koliko im prođe kroz prste zahvaljujući pirateriji. S druge strane, samo u SAD-u oko 70 tisuća ljudi godišnje ostane bez posla zbog gubitaka izazvanih njome.