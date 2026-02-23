Kampanja protiv ubijanja igara stiže u Europu

Cilj je izvornu peticiju - kojom se proizvođače video igara pokušava prisiliti na nastavak pružanja podrške za igre koje su ljudi kupili - pretvoriti u zakon u Europskoj uniji

Kampanja Stop Killing Games planira osnovati dvije nevladine organizacije, jednu za Europsku uniju i drugu za SAD. Prema riječima kreatora kampanje Rossa Scotta, te bi nevladine organizacije trebale omogučiti omogućile dugoročno lobiranje kada izdavači ukinu podršku za određene video igre.

Cilj je izvornu peticiju - kojom se proizvođače video igara pokušava prisiliti na nastavak pružanja podrške za igre koje su ljudi kupili - pretvoriti u zakon u Uniji, kao i provoditi više nadzornih radnji, poput postavljanja sustava za prijavu izdavača zbog opoziva pristupa kupljenim videoigrama. Scott je uvjeren kako će u tome biti uspješni.