Kampanja protiv ubijanja igara stiže u Europu

Cilj je izvornu peticiju - kojom se proizvođače video igara pokušava prisiliti na nastavak pružanja podrške za igre koje su ljudi kupili - pretvoriti u zakon u Europskoj uniji
Kampanja Stop Killing Games planira osnovati dvije nevladine organizacije, jednu za Europsku uniju i drugu za SAD.
Prema riječima kreatora kampanje Rossa Scotta, te bi nevladine organizacije trebale omogučiti omogućile dugoročno lobiranje kada izdavači ukinu podršku za određene video igre.
Cilj je izvornu peticiju - kojom se proizvođače video igara pokušava prisiliti na nastavak pružanja podrške za igre koje su ljudi kupili - pretvoriti u zakon u Uniji, kao i provoditi više nadzornih radnji, poput postavljanja sustava za prijavu izdavača zbog opoziva pristupa kupljenim videoigrama.
Scott je uvjeren kako će u tome biti uspješni.
Kampanja Stop Killing Games započela je kao reakcija na Ubisoftovo uklanjanje igre The Crew iz knjižnica igrača.
Kontroverzna odluka izazvala je zabrinutost oko toga što izdavači imaju konačnu riječ o uklanjanju videoigara.
Nakon što je peticija prošle godine skupila više od milijun potpisa, vodstvo pokreta bilo je zaokupljeno istraživanjem sljedećih koraka.
Uskoro bi se trebali sastati s Europskom komisijom. Također rade na pravnom dokumentu od 500 stranica koji otkriva neke od trenutačnih kontroverznih praksi u industriji.
U međuvremenu su prisilili Ubisoft na nadogradnju igre The Crew 2 s offline načinom rada, piše Engadget.