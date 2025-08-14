Mogu li se bebe rađati u svemiru? Evo što kažu istraživanja

Otkad se čovjek odlučio istraživati svemir postoje ideje o naseljavanju bliskih nam planeta, recimo Marsa. No, kako bi izgledala prilagodba ljudi na tako dugo putovanje i doseljavanje na 'kamenčić' daleko od rodnog planeta.

Jedna od dilema svakako je i rođenje nove djece u tim svemirskim kolonijama. Putovanje do Marsa, a on je najizgledniji kao destinacija kolonista, sasvim je dovoljno dugo za začeće, pa i dolazak novih beba na svijet. Koliko je to sigurno, i što bi se dogodilo s bebom rođenom daleko od Zemlje.

Trudnoća je zapravo niz bioloških koraka koji se moraju dogoditi pravim redoslijedom i svaki ima određenu šansu na uspjeh. Na Zemlji, izgledi na uspjeh mogu biti procijenjeni kliničkim istraživanjima i bološkim modelima. Baš takva istraživanja ukazuju da neke od tih faza razvoja mogu biti pod utjecajem uvjeta u međuplanetarnom prostoru, kako se navodi u opširnom članku na portalu The Conversation. Za početak, skoro bestežinsko stanje ne bi trebalo imati utjecaja niti na začeće niti na zadržavanje trudnoće. No, samo rođenje i skrb o novorođenčetu bili bi mnogo teži u prostoru bez gravitacije. Na koncu, u svemiru ništa ne miruje, tekućina pluta u prostoru, kao i ljudi. To bi činilo porođaj i sav uobičajeni posao oko bebe mnogo kompliciranijim nego na Zemlji, gdje gravitacija pomaže u svemu, od pozicioniranja bebe do hranjenja. S druge strane, fetus se također razvija u nekoj vrsti mikrogravitacije, u tekućini. Astronauti treniraju svemirske šetnje u vrlo sličnim uvjetima, u vodenim tankovima koji imitiraju bestežinsko stanje. Time je i maternica neka vrsta 'simulatora' mikrogravitacije. No, niska gravitacija je samo dio priče. Izvan zaštitnih slojeva na Zemlji postoji puno opasnija prijetnja - svemirsko zračenje. Riječ je o visokoenergetskim česticama koje se kreću svemirom skoro brzinom svjetla. Riječ je o atomima koji su izgubili svoje elektrone, zadržavajući samo gustu jezgru protona i neutrona. Kad se tako ogoljene stanice sudare s ljudskim tijelom, mogu izazvati ozbiljna oštećenja u stanicama.