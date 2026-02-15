Mobitel vam je spor i zatrpan aplikacijama? Ovaj besplatni alat pomoći će da ih sigurno uklonite

U tome vam može pomoći besplatna aplikacija Canta . Donosimo pregled njenih mogućnosti, ali prije toga nekoliko riječi upozorenja.

Istina, neke među njima su korisne. Ali također ima duplikata koje nikad nećemo ni otvoriti jer smo navikli na druge aplikacije ili nemamo potrebe za njima. No kako znati što je sigurno ukloniti, a što je bolje ne dirati kako ne bismo poremetili nešto u radu Androida?

Aplikacije koje su unaprijed instalirane na uređaj s operativnim sustavom Android mogu biti ne samo gnjavaža, već postati i smetnjom u njegovom redovnom korištenju.

Nije sve beskorisno

Iako ćete time osloboditi memoriju za pohranu i rasteretiti bateriju, uklanjanje unaprijed instaliranih aplikacija može biti rizično.

Pojedine se naime mogu na prvi pogled činiti beskorisnima, iako to zapravo nisu. U pozadini mogu biti odgovorne za sinkronizaciju podataka, obavijesti, optimizaciju baterije, obranu od zlonamjernog softvera i hakerskih upada ili ukupnu stabilnost sustava.

Takve aplikacije obično nije moguće tek tako ukloniti. No to nije i posve nemoguće. Stoga je potreban oprez da ne biste pretvorili uređaj u beskorisnu ciglu.

Imajući to na umu, pogledajmo što Canta može učiniti za vas.

Oznake za aplikacije

Kada niste sigurni trebate li ukloniti neku aplikaciju, najsigurnije je na Googleu potražiti objašnjenje što ona zapravo radi. Želite li to učiniti za desetke njih, mogli biste izgubiti dosta vremena.

Canta je besplatna aplikacija koja će izlistati i označiti sve one na vašem uređaju dostupne za brisanje. Ukazat će vam na one koje je sigurno ukloniti, što je rizično, a što treba ostaviti na miru. Svaku aplikaciju će jasno označiti.

Kako bi radila, potrebno je instalirati i drugu aplikaciju, Shizuku, koja djeluje kao most između Cante i radnji na razini sustava. Nakon što instalirate Cantu i Shizuku iz trgovine Play i dodijelite im potrebna dopuštenja, vidjet ćete popis aplikacija na svom telefonu s oznakama Recommended, Advanced, Expert, Unsafe i Unclassified.

Aplikacije označene kao Recommended općenito je sigurno ukloniti. Oznake Advanced i Expert signaliziraju da njihovo uklanjanje može onemogućiti određene značajke dok je one pod oznakom Unsafe najbolje ne dirati.

Kucnete li aplikaciju, dobit ćete kratak opis što svaka od njih radi. To vam može pomoći u donošenju boljih odluka o tome što želite zadržati, a što ukloniti.