Skoro isto kao i lani: Google predstavio Pixel 10a

Damir Rukavina

19.02.2026 u 13:29

Google Pixel 10a
Google Pixel 10a Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Google
Najnoviji smartfon iz Googlea je, ukratko, prošlogodišnji model s recikliranim materijalima i boljim prednjim staklom

Iteracijski dizajn je, čini se, dosegao vrhunac. Nakon godina gledanja telefona koji iz generacije u generaciju svode inovacije na malo bolje kamere, malo bolju bateriju ili malo bolji ekran (i nešto novih boja), Google je novim Pixelom 10a dosegnuo novi nivo i izdao Google 9a iz 2024. godine, promijenio mu ime u 10a i dodao tri nove hardverske značajke: malo brže punjenje, malo tvrđe staklo i malo svjetliji ekran.

Ekološki proces izrade

Pixel 10a koristi više recikliranih materijala nego bilo koji prethodni Pixel iz te serije. Sadrži tako najmanje 36 posto recikliranog kobalta, bakra, zlata i volframa (po masi), aluminijski okvir izrađen mu je od 100 posto recikliranog materijala, a ambalaža je u potpunosti bez plastike. Stražnja strana izrađena je od plastike koja je 81 posto reciklirana.

Što se tiče hardvera, promjene su minimalne: telefon pokreće čipset Tensor G4, kao i prethodni Google Pixel 9a te ostale modele iz serije Pixel 9. Memorija ostaje na 8 GB RAM-a, uz izbor između 128 GB i 256 GB interne pohrane, isto kao i prošle godine.

Unatoč istom čipu, 10a podržava hitne poruke putem satelita u regijama u kojima je dostupna ta usluga. Uređaj dolazi s operativnim sustavom Android 16 te jamči sedam godina softverskih nadogradnji, uključujući redovite funkcionalne dodatke 'Pixel Drop', a Google naglasak stavlja na softverske značajke poput asistenta Gemini i Gemini Live za glasovno upravljanje.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Google

Zaslon ostaje 6,3-inčni panel Actua, ali s povećanom vršnom svjetlinom od 3000 nita (u odnosu na 2700 nita ranije). Uređaj ima certifikat IP68, što znači da je otporan na prašinu i vodu, kao i novo zaštitno staklo Gorilla Glass 7i, koje nudi veću otpornost na ogrebotine i padove s visine od metra.

Kamere su nepromijenjene: glavna od 48 MP i ultraširoka od 13 MP. Google se za poboljšanje fotografija oslanja na softverske mogućnosti kao što su Camera Coach, Auto Best Take i Add Me.

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Google

Baterija kapaciteta 5100 mAh ostaje ista, uz procijenjenih 30 sati rada pri uobičajenoj upotrebi, a novost je brže žičano punjenje od 30 W (ranije 23W) i bežično punjenje od 10 W (ranije 7,5W).

Model dolazi u četiri boje: Fog, Obsidian, Berry i Lavender. Cijena u Indiji iznosi mu 50.000 rupija za verziju 8/128 GB, u SAD-u 500 dolara (100 dolara više za 256 GB), u Ujedinjenom Kraljevstvu 500 funti, a u Europi 550 eura te je jednaka početnoj cijeni prethodnog modela.

