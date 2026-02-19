Skoro isto kao i lani: Google predstavio Pixel 10a

Iteracijski dizajn je, čini se, dosegao vrhunac. Nakon godina gledanja telefona koji iz generacije u generaciju svode inovacije na malo bolje kamere, malo bolju bateriju ili malo bolji ekran (i nešto novih boja), Google je novim Pixelom 10a dosegnuo novi nivo i izdao Google 9a iz 2024. godine, promijenio mu ime u 10a i dodao tri nove hardverske značajke: malo brže punjenje, malo tvrđe staklo i malo svjetliji ekran.

Ekološki proces izrade

Pixel 10a koristi više recikliranih materijala nego bilo koji prethodni Pixel iz te serije. Sadrži tako najmanje 36 posto recikliranog kobalta, bakra, zlata i volframa (po masi), aluminijski okvir izrađen mu je od 100 posto recikliranog materijala, a ambalaža je u potpunosti bez plastike. Stražnja strana izrađena je od plastike koja je 81 posto reciklirana.

Što se tiče hardvera, promjene su minimalne: telefon pokreće čipset Tensor G4, kao i prethodni Google Pixel 9a te ostale modele iz serije Pixel 9. Memorija ostaje na 8 GB RAM-a, uz izbor između 128 GB i 256 GB interne pohrane, isto kao i prošle godine.

Unatoč istom čipu, 10a podržava hitne poruke putem satelita u regijama u kojima je dostupna ta usluga. Uređaj dolazi s operativnim sustavom Android 16 te jamči sedam godina softverskih nadogradnji, uključujući redovite funkcionalne dodatke 'Pixel Drop', a Google naglasak stavlja na softverske značajke poput asistenta Gemini i Gemini Live za glasovno upravljanje.