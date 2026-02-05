Je li šefica AMD-a 'slučajno' otkrila kad možemo očekivati novi Microsoftov Xbox?

USPUTNA OPASKA

Miroslav Wranka

05.02.2026 u 14:00

Lisa Su
Lisa Su Izvor: EPA / Autor: Ritchie B. Tongo
'Razvoj Microsoftovog Xboxa sljedeće generacije s AMD-ovim poluprilagođenim SoC-om dobro napreduje kako bi se podržalo lansiranje 2027. godine', rekla je Lisa Su

Je li glavna izvršna direktorica AMD-a upravo otkrila kada će igraća konzola Xbox sljedeće generacije biti predstavljena?

Tijekom razgovora o poslovnim rezultatima Lisa Su je, onako usput, napomenula kako će sljedeća iteracija Xboxa stići nekad tijekom 2027. godine.

'Razvoj Microsoftovog Xboxa sljedeće generacije s AMD-ovim poluprilagođenim SoC-om dobro napreduje kako bi se podržalo lansiranje 2027. godine', rekla je. To se poklapa s glasinama kako će 2027. biti godina tijekom koje će i Sony i Microsoft izdati nove konzole.

Su je spomenula datum lansiranja nakon što je primijetila kako bi godišnji prihod tvrtke od poslovanja s poluprilagođenim čipovima - što uključuje konzole za videoigre - pasti tijekom ove godine za 'značajan dvoznamenkasti postotak'.

Pad prihoda očekuje se od lansiranja aktualne generacije konzola u studenom 2020., prije više od pet godina. AMD stvara igraće procesore za Xbox Series X/S i Sonyjev PlayStation 5.

U lipnju je Microsoft govorio o svom tekućem partnerstvu s AMD-om. Tad su naveli kako surađuju na 'zajedničkom razvoju silicija u portfelju uređaja, uključujući Xbox konzole sljedeće generacije', što sugerira kako bi mogli stvoriti i tradicionalni Xbox kućni sustav i prijenosni ručni uređaj.

Osim Xboxa, AMD je odgovoran za procesore u Valveovom Steam Decku i nadolazećem Steam Machineu, koji bi trebao biti predstavljen početkom ove godine. Cijena još nije objavljena, piše PC Mag.

