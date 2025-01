Najveća gejming akvizicija u povijesti: Kako je Activision Blizzard pao i rastao prije i poslije Microsofta

Microsoft je 2023. zaključio preuzimanje tvrtke Activision Blizzard za 69 milijardi dolara, čime je postao treća najveća gejming kompanija na svijetu. Bila je to najveća gejming akvizicija u povijesti. Sa sjedištem u Santa Monici u Kaliforniji, tvrtka Activision Blizzard najpoznatija je po svojim popularnim franšizama, uključujući Call of Duty, Diablo, Overwatch, World of Warcraft i Candy Crush Saga. Tvrtka je dospjela na naslovnice medija nakon pritužbi na uvjete rada i akviziciju Microsofta. Popisali smo sve što trebate znati o stvaranju Activision Blizzarda, njegovim uspjesima i mnogim kontroverzama koje su ga pratile