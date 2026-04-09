Meta predstavila svoj dosad 'najmoćniji AI model': Što znamo o Muse Sparku

Prema riječima Zuckerberga, Muse Spark predstavlja početak šire strategije razvoja umjetne inteligencije u kompaniji. Naglasio je da je riječ o prvom konkretnom rezultatu temeljite reorganizacije njihovih AI aktivnosti, započete još 2025. godine. Cilj te reorganizacije bio je izgraditi sustave koji ne samo da odgovaraju na upite korisnika , već mogu aktivno izvršavati zadatke i djelovati kao digitalni agenti .

Meta je u srijedu objavila da je njezin istraživački odjel , Meta Superintelligence Labs, dosegao prvi značajan korak razvojem nove obitelji AI modela pod nazivom Muse . Prvi model iz te linije, nazvan Spark , već je dostupan i pokreće unaprijeđenu verziju asistenta Meta AI , kojem korisnici mogu pristupiti putem weba ili mobilne aplikacije.

Planovi za Spark

Spark je optimiziran za svakodnevnu upotrebu, uključujući zadatke poput vizualnog prepoznavanja, zdravlja, kupovine i upravljanja sadržajem na društvenim mrežama. U budućnosti Meta planira proširiti liniju modela Muse, uključujući open-source verzije, čime želi povećati dostupnost i fleksibilnost svoje tehnologije.

Razvoj Musea dolazi nakon intenzivnog razdoblja zapošljavanja i restrukturiranja u kompaniji jer je privukla više od 50 stručnjaka iz vodećih AI organizacija, ali je ubrzo nakon toga uvela zamrzavanje zapošljavanja i reorganizirala tim u manje, specijalizirane jedinice. Zuckerberg je objasnio da manji timovi omogućuju bolju koordinaciju i brže inovacije u kompleksnim istraživačkim područjima poput umjetne inteligencije.

Ova strategija dolazi u trenutku u kojem postoji određena skepsa na tržištu o dugoročnoj isplativosti velikih ulaganja u AI. Unatoč tome, Meta nastavlja agresivno investirati nakon oko 72 milijarde dolara uloženih 2025., a očekuje se da će ulaganja doseći i do 135 milijardi dolara u 2026. godini. Muse Spark je prvi opipljivi rezultat tih ulaganja.

Potencijalne performanse

Što se tiče performansi, Meta je objavila rezultate testiranja na nekoliko poznatih benchmarkova, kao što su Humanity’s Last Exam i ARC AGI 2, a rezultati su mješoviti. Spark nadmašuje konkurenciju u nekim područjima, ali zaostaje u drugima u usporedbi s modelima drugih vodećih AI kompanija. Ipak, Meta tvrdi da novi model pokazuje značajan napredak, osobito u složenim zadacima.

Posebno zanimljiva značajka koja dolazi je takozvani Contemplating mode, a koji koristi više paralelnih AI agenata za rješavanje kompleksnih problema. Ova funkcija još nije dostupna, ali bi trebala povećati sposobnosti modela u zahtjevnim scenarijima, poput znanstvenih istraživanja ili naprednog zaključivanja.

Cijela ova inicijativa uklapa se u Zuckerbergovu viziju 'osobne superinteligencije', gdje AI nije centraliziran i pod kontrolom velikih sustava, već dostupan pojedincima kako bi im pomogao u ostvarivanju njihovih ciljeva. Muse Spark tako predstavlja prvi konkretan korak prema toj ambicioznoj ideji, ali ostaje vidjeti hoće li uspjeti sustići ili nadmašiti konkurenciju u brzorastućem AI sektoru, piše Mashable.