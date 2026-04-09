Meta predstavila svoj dosad 'najmoćniji AI model': Što znamo o Muse Sparku

Izgleda da se zapošljavanje hrpe stručnjaka iz konkurentskih kompanija na kraju - isplatilo
Meta je u srijedu objavila da je njezin istraživački odjel, Meta Superintelligence Labs, dosegao prvi značajan korak razvojem nove obitelji AI modela pod nazivom Muse. Prvi model iz te linije, nazvan Spark, već je dostupan i pokreće unaprijeđenu verziju asistenta Meta AI, kojem korisnici mogu pristupiti putem weba ili mobilne aplikacije.
Prema riječima Zuckerberga, Muse Spark predstavlja početak šire strategije razvoja umjetne inteligencije u kompaniji. Naglasio je da je riječ o prvom konkretnom rezultatu temeljite reorganizacije njihovih AI aktivnosti, započete još 2025. godine. Cilj te reorganizacije bio je izgraditi sustave koji ne samo da odgovaraju na upite korisnika, već mogu aktivno izvršavati zadatke i djelovati kao digitalni agenti.
Planovi za Spark
Spark je optimiziran za svakodnevnu upotrebu, uključujući zadatke poput vizualnog prepoznavanja, zdravlja, kupovine i upravljanja sadržajem na društvenim mrežama. U budućnosti Meta planira proširiti liniju modela Muse, uključujući open-source verzije, čime želi povećati dostupnost i fleksibilnost svoje tehnologije.
Razvoj Musea dolazi nakon intenzivnog razdoblja zapošljavanja i restrukturiranja u kompaniji jer je privukla više od 50 stručnjaka iz vodećih AI organizacija, ali je ubrzo nakon toga uvela zamrzavanje zapošljavanja i reorganizirala tim u manje, specijalizirane jedinice. Zuckerberg je objasnio da manji timovi omogućuju bolju koordinaciju i brže inovacije u kompleksnim istraživačkim područjima poput umjetne inteligencije.
Ova strategija dolazi u trenutku u kojem postoji određena skepsa na tržištu o dugoročnoj isplativosti velikih ulaganja u AI. Unatoč tome, Meta nastavlja agresivno investirati nakon oko 72 milijarde dolara uloženih 2025., a očekuje se da će ulaganja doseći i do 135 milijardi dolara u 2026. godini. Muse Spark je prvi opipljivi rezultat tih ulaganja.
Potencijalne performanse
Što se tiče performansi, Meta je objavila rezultate testiranja na nekoliko poznatih benchmarkova, kao što su Humanity’s Last Exam i ARC AGI 2, a rezultati su mješoviti. Spark nadmašuje konkurenciju u nekim područjima, ali zaostaje u drugima u usporedbi s modelima drugih vodećih AI kompanija. Ipak, Meta tvrdi da novi model pokazuje značajan napredak, osobito u složenim zadacima.
Posebno zanimljiva značajka koja dolazi je takozvani Contemplating mode, a koji koristi više paralelnih AI agenata za rješavanje kompleksnih problema. Ova funkcija još nije dostupna, ali bi trebala povećati sposobnosti modela u zahtjevnim scenarijima, poput znanstvenih istraživanja ili naprednog zaključivanja.
Cijela ova inicijativa uklapa se u Zuckerbergovu viziju 'osobne superinteligencije', gdje AI nije centraliziran i pod kontrolom velikih sustava, već dostupan pojedincima kako bi im pomogao u ostvarivanju njihovih ciljeva. Muse Spark tako predstavlja prvi konkretan korak prema toj ambicioznoj ideji, ali ostaje vidjeti hoće li uspjeti sustići ili nadmašiti konkurenciju u brzorastućem AI sektoru, piše Mashable.