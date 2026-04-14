Šef je tu i kad nije: Meta razvija AI klon Marka Zuckerberga

U međuvremenu je Meta smanjila ambicije vezane uz metaverzum i preusmjerila fokus na razvoj AI generiranih 3D likova koji mogu komunicirati s ljudima u svakodnevnim situacijama. Najnoviji projekt ide korak dalje – stvaranje lika temeljenog upravo na Zuckerbergu.

Zuckerberg već godinama eksperimentira digitalnim verzijama samog sebe. Još 2022. predstavio je avatar u svom metaverzumu, koji je tada bio predmet podsmijeha zbog loše grafike, nakon čega je objavio unaprijeđenu verziju.

Riječ je o svojevrsnom digitalnom klonu koji treniraju na njegovim javnim istupima, načinu govora i stavovima o poslovnoj strategiji, s ciljem da zaposlenicima omogući lakšu komunikaciju i 'osjećaj povezanosti' s jednim od najutjecajnijih ljudi u tehnološkoj industriji.

Prema dostupnim informacijama, sam Zuckerberg sudjeluje u treniranju modela koji bi koristio njegove fotografije i glas da bi što vjernije oponašao njegov stil komunikacije, piše Guardian.

U Meti vjeruju da bi se takav koncept mogao proširiti i izvan kompanije, osobito među influencerima i kreatorima sadržaja koji sve više eksperimentiraju digitalnim avatarima. Iz britanskog startupa Synthesia, koji razvija realistične videoavatare, poručuju kako ideja da rukovoditelji koriste umjetnu inteligenciju za jačanje svoje prisutnosti više nije znanstvena fantastika.

'Kad se tome dodaju realistični AI video i glas, razina angažmana i zadržavanja pažnje značajno raste. Ljudi bolje rade kada dobivaju informacije od poznatog lica ili glasa', navode iz tvrtke.

AI kao alat za upravljanje kompanijom

Dok digitalni Zuckerberg još nije spreman za svakodnevnu upotrebu, onaj pravi se i dalje pojavljuje na sastancima s tisućama zaposlenika. Jedan od takvih održan je 2023. godine, samo dva dana nakon što je najavio otkaze za 10.000 radnika, kada su ga zaposlenici ispitivali o sigurnosti radnih mjesta i budućnosti rada na daljinu.

Prema pisanju The Wall Street Journala, Zuckerberg već koristi i tzv. CEO agenta, personalizirani AI sustav koji mu pomaže brže dolaziti do internih informacija. Uvođenje umjetne inteligencije u interne procese dio je šire strategije smanjenja troškova i povećanja učinkovitosti, a Zuckerberg je ranije istaknuo da kompanija želi smanjiti hijerarhijske slojeve i dati veću ulogu pojedincima.

Meta nastoji ostati konkurentna u odnosu na druge tehnološke gigante u AI utrci, stoga ulaže milijarde u razvoj tzv. superinteligencije, sustava koji bi mogao nadmašiti čovjeka u gotovo svim kognitivnim zadacima.

Nedavno je predstavljen i model Muse Spark, za koji tvrde da može procijeniti kalorijsku vrijednost obroka na temelju fotografije te organizirati obiteljsko putovanje obavljajući više zadataka istodobno, poput izrade plana puta i pretraživanja aktivnosti za djecu. Model pokazuje dobre rezultate u razumijevanju jezika i slike, ali zaostaje u programiranju i apstraktnom zaključivanju.

Pritisci regulatora i kritike

Meta se istovremeno suočava s regulatornim i pravnim izazovima. Prošlog mjeseca porota u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko naložila joj je isplatu 375 milijuna dolara kazne zbog obmanjivanja korisnika o sigurnosti platformi i omogućavanja štetnih sadržaja, uključujući seksualno iskorištavanje djece.

U istom razdoblju sud u Kaliforniji zaključio je da je Instagram namjerno dizajniran tako da izaziva ovisnost.

Britanski premijer Keir Starmer upozorio je da platforme poput Instagrama i TikToka moraju poduzeti konkretne mjere kako bi spriječile prekomjerno korištenje među mladima. 'Razmatramo zabranu za mlađe od 16 godina, ali jednako je važno riješiti problem beskonačnog skrolanja, što potiče ovisnost. To mora prestati', rekao je za BBC.

Meta zasad nije službeno komentirala razvoj AI verzije svog izvršnog direktora.