Mogu li vam hakeri ukrasti otiske prstiju sa selfija? Odgovor nije tako jednostavan

Ipak, stručnjaci za računalnu sigurnost ističu da je, iako je moguće s objavljene fotografije 'skinuti' otisak prsta i iskoristiti ga bez znanja vlasnika, rizik za tako nešto kod prosječne osobe dosta nizak.

Možda ste se i sami tako fotografirali i objavili to na društvenim mrežama bez previše razmišljanja. No pojavila se informacija da bi vam taj potez mogao ugroziti identitet.

'Veće su vam šanse da vas sutra udari automobil nego da vam se to dogodi u životu', rekao je za CBS News Justin Cappos, profesor Sveučilišta u New Yorku i stručnjak za kibernetičku sigurnost čija su istraživanja usvojile tvrtke poput Googlea i Palantira.

Panika je krenula kad je kineska televizija objavila prilog u kojem je stručnjak pokazao kako sa selfija sa znakom mira 'skinuti' otiske prstiju i potencijalno ih upotrijebiti za provalu u osjetljive račune koji koriste biometrijske podatke.

Stručnjaci se slažu da je to moguće u teoriji, ali da se za to mora poklopiti puno stvari: fotografija mora biti visoke rezolucije, prst izuzetno dobro vidljiv i haker mora znati tko je točno na fotografiji.

Ali je moguće.

Još je 2014. godine jedan od hakera tvrdio da je klonirao otisak prsta predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen koristeći fotografije snimljene na konferenciji za novinare, a iste godine tim istraživača računalne sigurnosti uspio je rekonstruirati otisak prsta s fotografije uz pomoć Photoshopa, printera i ljepila.

No stručnjaci ističu da hakeri, i kad bi došli do otiska prsta osobe, moraju doći do fizičkog skenera koji im omogućava pristup. Ako je u pitanju meta visoke vrijednosti, poput visokih političkih dužnosnika ili dužnosnika u banci, to bi moglo biti problematično.

Za većinu ljudi veća su prijetnja phishing kampanje ili zlonamjerni softveri za izvlačenje osobnih podataka.

Hoće li se to promijeniti u budućnosti, ne znaju ni sigurnosni stručnjaci. Ali iz današnje perspektive rizik da vam ukradu otisak prsta prilično je nizak.