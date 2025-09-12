Meta navodno zataškala koliko su njezine konzole za VR opasne za djecu

Bivši i trenutni zaposlenici potvrđuju sumnjivu praksu

Meta Platforms našla se pod novim udarom kritika nakon što je Washington Post izvijestio da kompanija navodno prikriva rezultate svojih istraživanja o opasnostima i rizicima kojima su djeca izložena prilikom korištenja njihovih VR uređaja. Prema dokumentima koje su sadašnji i bivši zaposlenici predali američkom Kongresu, neki od tih izvještaja spominju slučajeve u kojima su odrasli navodno vrbovali djecu u virtualnom svijetu. No tvrdnje da su djeca bila izložena seksualnim prijedlozima, kao u jednom slučaju u Njemačkoj, kasnije su izbrisane iz službenih verzija izvještaja.

Njemački slučaj i interne zabrane Dvojica istraživača navodno su intervjuirala obitelj u Njemačkoj, čijem su djetetu mlađem od deset godina u virtualnom okruženju pristupile nepoznate odrasle osobe. Neki od njih su mu, tvrde istraživači, upućivali i seksualne prijedloge. Kada su ti nalazi bili uključeni u interni izvještaj, nadređena je osoba navodno rekla da se uklone navedeni detalji. U konačnoj verziji objavljenog izvještaja ostalo je tek općenito upozorenje da roditelje zabrinjava mogućnost takvih incidenata, bez spominjanja konkretnog slučaja. Dokumenti koji su predani Kongresu također sugeriraju da je Metin pravni tim davao upute istraživačima da izbjegavaju prikupljanje podataka o djeci mlađoj od 13 godina, navodno zbog regulatornih rizika. Podsjetimo, nakon burnih saslušanja u Kongresu 2021. godine Meta se našla pod povećalom zbog sigurnosti mladih korisnika na Facebooku i Instagramu. Meta: 'Izvještaji su pogrešno interpretirani' Na optužbe je reagirala glasnogovornica Mete Dani Lever, istaknuvši da su dokumenti 'sastavljeni da bi odgovarali unaprijed smišljenom i lažnom narativu'. Dodala je da kompanija ne zabranjuje istraživanja o djeci mlađoj od 13 godina te da čvrsto stoji iza svog istraživačkog tima. Meta nije potvrdila ni demantirala događaj s obitelji u Njemačkoj, ali je naglasila da bi eventualno brisanje toga iz službenog dokumenta bilo motivirano potrebom da se poštuju američki i europski zakoni o zaštiti podataka (COPPA i GDPR). Istraživači pak tvrde da su imali izričitu suglasnost majke djeteta, uključujući potpisan ugovor prije početka intervjua.