Nakon preotimanja stručnjaka Meta Platforms više ne zapošljava u odjelu za AI

Miroslav Wranka

22.08.2025 u 11:07

Izvor: Profimedia / Autor: Koshiro K / Alamy / Profimedia
Pitanje je jesu li doveli sve kadrove koje su htjeli ili se pripremaju za moguće pucanje prenapuhanog balona umjetne inteligencije

Prvo je došlo do otimanja zaposlenika, zatim restrukturiranja i smanjenja broja zaposlenih. Sada je Meta Platforms zamrznula zapošljavanje u odjelu za istraživanje umjetne inteligencije.

Kao što smo već pisali, Meta navodno reorganizira svoj novoosnovani Laboratorij za superinteligenciju, dijeleći ga u četiri manja tima.

Timovi će se navodno usredotočiti na istraživanje umjetne inteligencije, razvoj superinteligencije (oblik umjetne inteligencije napredniji od ljudske inteligencije), proizvode i infrastrukturu poput podatkovnih centara. U sklopu restrukturiranja Meta će smanjiti tim, koji navodno broji tisuće ljudi.

To je u skladu s uvjerenjem prvog čovjeka te tvrtke Marka Zuckerberga, prema kojem istraživanje superinteligencije treba provoditi u malim timovima.

Meta je u međuvremenu medijima potvrdila obustavu zapošljavanja za tim zadužen za umjetnu inteligenciju.

To je zaokret u odnosu na dosadašnju politiku. Zuckerberg, razočaran lansiranjem modela Llama 4, pokrenuo je agresivnu akciju zapošljavanja, u sklopu koje je navodno osobno kontaktirao vrhunske istraživače i rukovoditelje umjetne inteligencije za svoj tim superinteligencije.

Meta je preotela više od 50 stručnjaka od OpenAI-ja, Anthropica, Googlea i drugih, mameći ih bonusima za potpisivanje ugovora i ogromnim plaćama. Tako je, između ostalih, u tvrtku doveden bivši izvršni direktori Scale AI-ja Alexandr Wang.

Moguće je kako su u Meti doveli koga su htjeli, pa ne planiraju zapošljavati do daljnjeg. Ali, moguće je i kako je riječ o pripremi za pucanje prenapuhanog balona umjetne inteligencije.

Naime, nedavna studija MIT-ja otkrila je kako 95 posto tvrtki koje implementiraju umjetnu inteligenciju nije ostvarilo povrat ulaganja, piše Mashable.

Na umjetnu inteligenciju kao prenapuhani balon je nedavno upozorio i šef OpenAI-ja Sam Altman.

