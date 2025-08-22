Nakon preotimanja stručnjaka Meta Platforms više ne zapošljava u odjelu za AI

Prvo je došlo do otimanja zaposlenika, zatim restrukturiranja i smanjenja broja zaposlenih. Sada je Meta Platforms zamrznula zapošljavanje u odjelu za istraživanje umjetne inteligencije.

Kao što smo već pisali, Meta navodno reorganizira svoj novoosnovani Laboratorij za superinteligenciju, dijeleći ga u četiri manja tima.

Timovi će se navodno usredotočiti na istraživanje umjetne inteligencije, razvoj superinteligencije (oblik umjetne inteligencije napredniji od ljudske inteligencije), proizvode i infrastrukturu poput podatkovnih centara. U sklopu restrukturiranja Meta će smanjiti tim, koji navodno broji tisuće ljudi.

To je u skladu s uvjerenjem prvog čovjeka te tvrtke Marka Zuckerberga, prema kojem istraživanje superinteligencije treba provoditi u malim timovima.

Meta je u međuvremenu medijima potvrdila obustavu zapošljavanja za tim zadužen za umjetnu inteligenciju.

To je zaokret u odnosu na dosadašnju politiku. Zuckerberg, razočaran lansiranjem modela Llama 4, pokrenuo je agresivnu akciju zapošljavanja, u sklopu koje je navodno osobno kontaktirao vrhunske istraživače i rukovoditelje umjetne inteligencije za svoj tim superinteligencije.

Meta je preotela više od 50 stručnjaka od OpenAI-ja, Anthropica, Googlea i drugih, mameći ih bonusima za potpisivanje ugovora i ogromnim plaćama. Tako je, između ostalih, u tvrtku doveden bivši izvršni direktori Scale AI-ja Alexandr Wang.

Moguće je kako su u Meti doveli koga su htjeli, pa ne planiraju zapošljavati do daljnjeg. Ali, moguće je i kako je riječ o pripremi za pucanje prenapuhanog balona umjetne inteligencije.

Naime, nedavna studija MIT-ja otkrila je kako 95 posto tvrtki koje implementiraju umjetnu inteligenciju nije ostvarilo povrat ulaganja, piše Mashable.

Na umjetnu inteligenciju kao prenapuhani balon je nedavno upozorio i šef OpenAI-ja Sam Altman.