Sukob koji ne jenjava: Meta odbija predati dokumente o Muskovom pokušaju kupnje OpenAI-ja

OpenAI zatim je zatražio da sud naredi Meti predaju dokumenata i komunikacije vezane za Muskov pokušaj preuzimanja kompanije. Meta je od suda zatražila da odbije taj zahtjev, navodeći kako bi OpenAI relevantne dokumente trebao tražiti od Muska i njegovog startupa za umjetnu inteligenciju xAI‑ja .

Prošli tjedan OpenAI optužio je Muska kako je početkom godine pokušao nagovoriti Marka Zuckerberga da se pridruži pokušaju preuzimanja OpenAI‑ja , ali da direktor Mete nije na to pristao.

U utorak su pak Muskovi odvjetnici sudu rekli kako je OpenAI od njih već dobio dokumente vezane za pokušaj kupnje. Dodali su i da OpenAI‑jevo 'veliko razotkrivanje' nije relevantno za trenutnu fazu suđenja. No, odvjetnici OpenAI‑ja i izvršnog direktora Sama Altmana od suda su tražili da odbije Muskove tvrdnje i izjavili da ne traže 'veliko' i 'široko' razotkrivanje, već pristup konkretnim dokumentima koji se odnose na tjedne, a ne na godine.

'Tuženici su pokušali nedostatak dokumenata vezanih za preuzimanje objasniti činjenicom da su komunicirali prije svega usmeno. Ako je to istina, onda je još važnije da Musk, predstavnik xAI‑ja i drugi sudionici u pokušaju kupnje svjedoče na sudu', napisali su.

Početkom kolovoza američki sud dozvolio je OpenAI‑ju podizanje protutužbe protiv Muska zbog navodnog pokušaja nanošenja štete toj kompaniji putem izjava u medijima, objava na društvenim mrežama, sudskih postupaka te "lažne ponude za kupnju OpenAI‑jeve imovine".

Musk je pak lani tužio OpenAI i Altmana, tvrdeći da je prijelaz te kompanije iz neprofitne organizacije u poduzeće koje posluje s ciljem ostvarivanja dobiti bilo ilegalno. OpenAI odgovorio je protutužbom u travnju ove godine. Suđenje pred porotom zakazano je za proljeće iduće godine.