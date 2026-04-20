Lana Bedek pobjednica je u klasičnom slaganju Rubikove kocke

Bedek je jedna od 13 Hrvata koji ovo ljeto, točnije u srpnju, odlazi na europsko natjecanje slaganja Rubikove kocke u Nizozemsku. Natjecanje je organizirala Udruga Speedcubing Hrvatska, a sudjelovala su 63 natjecatelja iz 12 zemalja.

Sudionici su se među ostalim natjecali u klasičnom slaganju 3x3 Rubikove kocke, a bilo je i drugih izazova koji su testirali preciznost, brzinu i memoriju natjecatelja. Tijekom natjecanja rezultati su se bilježili u službenom sustavu koje vodi WCA. Organizatori kažu da iako se Rubikova kocka često doživljava kao igračka speedcubing danas je razvijena STEM aktivnost i hobi s tisućama natjecanja širom svijeta.

'Natjecatelji u brzom slaganju Rubikove kocke često treniraju po više sati dnevno, te su im natjecanja izvrsna prilika za pokazivanje vještina i sučeljavanja s drugim natjecateljima iz cijelog svijeta', poručuju organizatori. Natjecanje takvog tipa se prvi put održava u Splitu.