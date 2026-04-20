KORISTAN KAO LIJEK

Japanski znanstvenici: 'Čaj maca možda pomaže kod peludne groznice'

L. Š. / Hina

20.04.2026 u 05:31

Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL
Neki je vole zbog posebnog okusa, drugima je dobra kao čaj, no sada je otkriveno da je japanski zeleni čaj maca koristan kao lijek za peludnu groznicu

Donoseći dobru vijest za alergičare uoči sezone peluda, tim sa sveučilišta u Hirošimi ustanovio je da prah mace potencijalno može smanjiti kihanje u ljudi s nazalnim alergijama. Radi se o tome da njezine visoke razine biološki aktivnih supstanci, uključujući antioksidanse i aminokiseline, blagotvorno djeluju protiv rinitisa.

'Zdravstvene koristi mace su višestruke, od poboljšanja funkcije srca i mozga do smanjivanja upale', rekli su istraživači o dobrobiti praha koji se dobiva tako da se samelju listovi čaja mace.

U nedavno objavljenom članku u znastvenom časopisu Science of Food, istraživali su naveli da su miševi koji su imali simptome peludne groznice pet tjedana dobivali čaj mace dva do tri puta tjedno te dodatnu dozu 30 minuta prije nego što su bili izloženi alergenu koji je izazivao simptome rinitisa.

Znanstvenici su najavili da nastavljaju istraživanje kako bi se utvrdilo pojavljuju li se isti efekti i kod ljudi.

