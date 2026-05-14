VIDEO Croteam se vraća: Stigao je prvi trailer za Talos Principle 3

Treći Talos Principle bit će ujedno i posljednji nastavak kultne trilogije. Datum izlaska još nije poznat

Croteam i Devolver Digital službeno su predstavili The Talos Principle 3, treći i ujedno završni nastavak jednog od najpoznatijih puzzle serijala posljednjeg desetljeća. Prvi Talos Principle objavljen je krajem 2014. godine za PC i Linux te je brzo stekao kultni status među ljubiteljima logičkih igara zahvaljujući kombinaciji filozofske priče, složenih zagonetki i atmosferičnog dizajna. Igrači su tada preuzeli ulogu androida koji se budi u nepoznatom svijetu nalik ruševinama drevne civilizacije. Pod vodstvom misterioznog glasa Elohima morali su rješavati niz prostornih i logičkih izazova, dok je priča istovremeno otvarala pitanja svijesti, slobodne volje i prirode čovječanstva.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Devolver Digital / Croteam

Nastavak priče nakon propasti čovječanstva The Talos Principle 2 dodatno je proširio taj koncept smještajući radnju u budućnost nakon izumiranja čovječanstva uslijed klimatskih promjena. Umjetna inteligencija tada je nastavila postojati u virtualnom prostoru, pokušavajući razumjeti nasljeđe ljudske civilizacije. Treći nastavak ponovno uvodi igrača u nepoznato okruženje puno ruševnih hramova, neobične flore i napuštenih znanstvenih postaja. Središnji element nove igre je takozvana 'Anomalija', područje u kojem zakoni fizike funkcioniraju na potpuno nepredvidiv način.