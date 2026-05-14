VIDEO Croteam se vraća: Stigao je prvi trailer za Talos Principle 3

Treći Talos Principle bit će ujedno i posljednji nastavak kultne trilogije. Datum izlaska još nije poznat
Croteam i Devolver Digital službeno su predstavili The Talos Principle 3, treći i ujedno završni nastavak jednog od najpoznatijih puzzle serijala posljednjeg desetljeća.
Prvi Talos Principle objavljen je krajem 2014. godine za PC i Linux te je brzo stekao kultni status među ljubiteljima logičkih igara zahvaljujući kombinaciji filozofske priče, složenih zagonetki i atmosferičnog dizajna.
Igrači su tada preuzeli ulogu androida koji se budi u nepoznatom svijetu nalik ruševinama drevne civilizacije. Pod vodstvom misterioznog glasa Elohima morali su rješavati niz prostornih i logičkih izazova, dok je priča istovremeno otvarala pitanja svijesti, slobodne volje i prirode čovječanstva.
Nastavak priče nakon propasti čovječanstva
The Talos Principle 2 dodatno je proširio taj koncept smještajući radnju u budućnost nakon izumiranja čovječanstva uslijed klimatskih promjena. Umjetna inteligencija tada je nastavila postojati u virtualnom prostoru, pokušavajući razumjeti nasljeđe ljudske civilizacije.
Treći nastavak ponovno uvodi igrača u nepoznato okruženje puno ruševnih hramova, neobične flore i napuštenih znanstvenih postaja. Središnji element nove igre je takozvana 'Anomalija', područje u kojem zakoni fizike funkcioniraju na potpuno nepredvidiv način.
U tom prostoru 'gore' postaje 'dolje', gravitacija se ponaša nestabilno, a sam protagonist ne zna kako je tamo završio. Jedini trag predstavljaju fragmentirana sjećanja koja se postupno otkrivaju kroz sve zahtjevnije zagonetke.
Poznati spoj filozofije i slagalica
Serijal je tijekom godina postao poznat po kombinaciji zahtjevnog puzzle dizajna i filozofskih tema, a prvi detalji sugeriraju da ni završno poglavlje neće odstupati od tog pristupa. Najavni materijali naglašavaju atmosferična okruženja i kompleksne prostorne mehanike, dok sama priroda Anomalije ostavlja otvorenim pitanje pokušava li protagonist pobjeći iz tog svijeta ili tek rekonstruirati vlastiti identitet i prošlost, piše Polygon.
Datum izlaska još nije poznat
Devolver Digital zasad nije objavio službeni datum izlaska igre. Potvrđeno je tek da će The Talos Principle 3 stići na PlayStation 5 i Windows PC. Za studio Croteam riječ je o završetku serijala koji je postao jedno od međunarodno najpriznatijih domaćih gaming ostvarenja.