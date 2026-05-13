Ovako Bruxelles planira stati na kraj platformama koje profitiraju na dječjoj pažnji

DFA-om bi se postavila i stroža ograničenja korištenja umjetne inteligencije na društvenim mrežama, rekla je predsjednica Komisije, založivši se pritom za uvođenje minimalne dobne granice za pristup tim platformama . 'Pitanje nije trebaju li mladi imati pristup društvenim mrežama, već trebaju li društvene mreže imati pristup mladima', istaknula je.

Govoreći u Kopenhagenu, Von der Leyen upozorila je da rizici za djecu u digitalnom prostoru nisu slučajni, već posljedica poslovnih modela koji korisničku pažnju 'tretiraju kao robu'. Novi Digital Fairness Act (Akt o digitalnoj pravednosti), koji bi Europska unija trebala predstaviti kasnije ove godine, fokusirat će se upravo na funkcije poput beskonačnog skrolanja, automatske reprodukcije videa i personaliziranih feedova, za koje stručnjaci tvrde da potiču kompulzivno korištenje društvenih mreža .

Rasprava se ponovno rasplamsala nakon što je Europska komisija u veljači zaključila da 'ovisnički dizajn' TikToka potencijalno krši europske propise. Istodobno je porota u Kaliforniji presudila u korist dvadesetogodišnje djevojčice koja je tvrdila da joj je ovisnost o platformama Mete i Googlea ozbiljno narušila mentalno zdravlje.

Stručnjaci upozoravaju da društvene mreže funkcioniraju po sličnom principu kao automati za kockanje. Natasha Schull sa Sveučilišta New York kaže da aplikacije korisnicima neprestano nude nagrade kroz lajkove, komentare i novi sadržaj, a Christian Montag sa Sveučilišta u Macau ističe da kratki videoformati ubrzavaju ciklus nagrade i očekivanja.

'Čak i ako trenutni video nije zanimljiv, korisnik ostaje jer očekuje da bi sljedeći mogao biti bolji', rekao je Montag za Euronews Next.

Problematični fenomeni

Posebno je problematičan fenomen koji stručnjaci nazivaju 'autopilot mod', stanje pasivnog konzumiranja sadržaja u kojem korisnici beskonačno skrolaju bez stvarnog angažmana. Takav način korištenja povezuje se s većim osjećajem usamljenosti, strahom od propuštanja sadržaja i pogoršanjem mentalnog zdravlja.

TikTok odbacuje tvrdnje da je njegova platforma namjerno dizajnirana da bi izazivala ovisnost te navodi da korisnicima već nudi alate za kontrolu vremena provedenog u aplikaciji. Ipak, dio stručnjaka smatra da se problem ne može riješiti bez promjene poslovnog modela društvenih mreža. Trenutačni sustav temelji se na oglašavanju, što znači da platforme više zarađuju što korisnici dulje ostaju online.

Zbog toga se sve češće spominju pretplatnički modeli bez oglasa jer bi smanjili potrebu za agresivnim zadržavanjem pažnje i praćenjem korisnika. Neki vide rješenje i u decentraliziranim mrežama poput Mastodona, Pixelfeda i PeerTubea, koje ne koriste personalizirano oglašavanje niti praćenje aktivnosti korisnika.

Nova regulativa ojačat će i proširiti Akt o digitalnim uslugama (DSA) te od velikih platformi zahtijevati snažniji angažman u borbi protiv nezakonitog i štetnog sadržaja, rekla je Von der Leyen. Komisija na temelju toga već provodi istrage protiv TikToka, X-a te Metinih platformi Instagrama i Facebooka.