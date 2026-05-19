Grad Zagreb i ZICER pozivaju tech i gejming entuzijaste: Otvorene prijave za HACKL

Grad Zagreb je prošle godine prvi put objavio 3D model grada u strojno čitljivom formatu na Portalu otvorenih podataka , a ove su godine ti podaci dodatno približeni građanima kroz Unity plugin . Zahvaljujući tome, developeri, kreativci i građani mogu koristiti 3D model Zagreba za razvoj vlastitih projekata - od simulacijskih i arhitektonskih prikaza do edukativnih i zabavnih sadržaja poput videoigara.

U Zagrebačkom inovacijskom centru – ZICER-u danas su otvorene prijave za novo, peto izdanje HACKL-a – hackathona za otvoreni Zagreb koji organiziraju Grad Zagreb i ZICER . Ovogodišnje izdanje održava se u znaku Zagreb Game Jama , s fokusom na razvoj videoigara i gaming rješenja korištenjem otvorenih podataka i 3D modela grada Zagreba.

Fokus ovogodišnjeg HACKL-a upravo je razvoj inovativnih videoigara kroz format Game Jama. Tijekom trodnevnog događanja timovi će razvijati kreativna gaming rješenja koristeći 3D podatke Grada Zagreba, dok će stručni žiri ocjenjivati kreativnost, kvalitetu izvedbe i inovativnost projekata. Sudionicima će na početku biti osigurana kratka edukacija za korištenje Unity plugina za 3D modele Grada Zagreba, no slobodni su koristiti i druge alate i tehnologije.

Grad Zagreb i ZICER pozivaju programere, game developere, dizajnere, 3D umjetnike, studente, startupove i kreativce zainteresirane za gaming, razvoj digitalnih proizvoda i nove tehnologije da se prijave na natjecanje. Prijaviti se mogu već formirani timovi, ali i pojedinci koje će organizatori kroz matchmaking povezati u multidisciplinarne timove.

U poticajnom prostoru ZICER-a, uz mentorsku podršku i networking, najbolje timove očekuju i vrijedne nagrade. Prvoplasirani tim osvojit će novčanu nagradu od 3.000 eura, drugoplasirani tim 2.000 eura, dok će trećeplasirani tim dobiti 1.000 eura.

'Industrija računalnih igara globalno je veća i od filmske industrije te nam je drago da ovim hackathonom potičemo osmišljavanje kreativnih novih računalnih igara smještenih u virtualnom Zagrebu i promoviramo 3D model Grada Zagreba koji je objavljen kao otvoreni podaci', poručio je Dražen Lučanin, pročelnik Gradskog ureda za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove.

'HACKL nije samo prilika za razvoj kreativnih i inovativnih projekata, već i za stvaranje rješenja koja imaju stvarnu primjenu u povećanju kvalitete života građana, tržišni potencijal i dugoročnu vrijednost za razvoj Grada Zagreba. Posebno me veseli što ovogodišnjim izdanjem povezujemo gaming industriju, otvorene podatke i 3D modele Zagreba te developerima, dizajnerima i kreativcima otvaramo prostor za stvaranje potpuno novih digitalnih iskustava inspiriranih gradom. Upravo ovakvi projekti pokazuju koliko tehnologija, kreativnost i otvoreni podaci mogu biti snažan alat za razvoj inovacija i novih digitalnih proizvoda', poručio je Frane Šesnić, direktor ZICER-a.

Kako i do kada se prijaviti?

Prijave na HACKL otvorene su do 7. lipnja 2026., a hackathon će se održati od 12. do 14. lipnja 2026. u ZICER-u. Sve informacije, uključujući pravilnik i prijavni obrazac, dostupne su na https://hackl.zicer.hr/.