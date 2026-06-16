Kraj društvenih mreža za mlađe od 16: Evo koje sve zemlje planiraju uvesti zabranu

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Najnovija među njima je Ujedinjeno Kraljevstvo . Britanski premijer Keir Starmer najavio je zabranu korištenja društvenih mreža za djecu mlađu od 16 godina, a mjera bi se odnosila na platforme poput TikToka, Instagrama, Facebooka, YouTubea, Snapchata i X-a dok aplikacije za razmjenu poruka poput WhatsAppa i Signala zasad ne bi bile obuhvaćene ograničenjima.

Vlade koje zagovaraju ovakve mjere tvrde da žele smanjiti rizike kojima su djeca izložena na internetu, uključujući internetsko nasilje, ovisnost o društvenim mrežama, probleme s mentalnim zdravljem te kontakte s predatorima i neprimjerenim sadržajem.

S druge strane, kritičari upozoravaju na pitanja privatnosti, posebno kada je riječ o sustavima provjere dobi korisnika. Organizacije za zaštitu digitalnih prava smatraju da potpune zabrane nisu učinkovito rješenje te da zanemaruju način na koji mlađe generacije koriste internet i digitalne platforme.

Australija predvodnik zabrana

Australija je krajem 2025. postala prva država na svijetu koja je zabranila korištenje društvenih mreža djeci mlađoj od 16 godina. Zabrana obuhvaća Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch i Kick dok WhatsApp i YouTube Kids nisu uključeni.

Društvene mreže pritom moraju uvesti učinkovite mehanizme provjere dobi korisnika, a tvrtkama koje ne spriječe pristup maloljetnicima prijete kazne do 49,5 milijuna australskih dolara.

Europa priprema nova ograničenja

Austrija priprema zabranu društvenih mreža za djecu do 14 godina te bi nacrt zakona trebao biti dovršen tijekom lipnja. Danska planira zabraniti pristup društvenim mrežama mlađima od 15 godina, a vlada je već osigurala političku podršku za donošenje zakona i on bi mogao stupiti na snagu ove godine.

Francuski zastupnici početkom godine podržali su prijedlog kojim bi se djeci mlađoj od 15 godina zabranilo korištenje društvenih mreža. Mjeru podržava i predsjednik Emmanuel Macron, no zakon još mora proći daljnju parlamentarnu proceduru.

U Njemačkoj se raspravlja o zabrani za mlađe od 16 godina, iako među vladajućim partnerima još nema potpunog konsenzusa. Grčka pak planira od siječnja 2027. godine zabraniti pristup društvenim mrežama djeci mlađoj od 15 godina, a premijer Kiriakos Micotakis kao glavne razloge navodi rastuću anksioznost, probleme sa spavanjem i ovisnički dizajn digitalnih platformi.

Slične mjere pripremaju i Poljska, Slovenija te Španjolska. Španjolska vlada pritom razmatra i zakon prema kojem bi rukovoditelji društvenih mreža mogli osobno odgovarati za govor mržnje na svojim platformama. U Turskoj je parlament već usvojio zakon koji ograničava pristup društvenim mrežama djeci mlađoj od 15 godina, no za njegovo stupanje na snagu potrebna je potvrda predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana.

Kanada i Azija također pooštrile pravila

Kanada je početkom lipnja predstavila prijedlog zakona kojim bi se djeci mlađoj od 16 godina zabranilo korištenje društvenih mreža. Platforme bi iznimno mogle izbjeći zabranu ako dokažu da imaju učinkovite sustave zaštite mladih korisnika.

Indonezija planira zabraniti korištenje društvenih mreža i drugih popularnih internetskih platformi osobama mlađima od 16 godina, a ograničenja bi se odnosila na YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live i Roblox.

Malezija također priprema zabranu za korisnike mlađe od 16 godina te vlada očekuje da bi ta mjera mogla biti uvedena ove godine.

Iako broj država koje zagovaraju zabrane raste, stručnjaci i dalje upozoravaju da će provedba biti velik izazov, a posebno je sporno pitanje provjere dobi korisnika bez zadiranja u njihovu privatnost. Britanski premijer Starmer priznao je da postoje tehničke prepreke za to, ali smatra da je provedba izvediva. Prema sadašnjim planovima, zabrana u Ujedinjenom Kraljevstvu mogla bi stupiti na snagu u proljeće 2027. godine.