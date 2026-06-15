Britanija zabranjuje društvene mreže za mlađe od 16: 'Vraćamo djeci djetinjstvo'

Britanski premijer Keir Starmer je u ponedjeljak rekao da će zabraniti društvene mreže za mlađe od 16 godina te uvesti ograničenja na platformama za videoigre i live streaming, odnosno prijenos uživo.
Velike promjene će "djeci vratiti njihovo djetinjstvo", kazao je Starmer predstavljajući mjere protiv platforma poput Snapchata, TikToka i Instagrama, ali i platformi za videoigre koje dozvoljavaju strancima da komuniciraju s djecom.
"Jasno mi je da je potpuna zabrana ispravan odabir", rekao je na tiskovnoj konferenciji.
"To će učiniti ogromnu razliku, učinit će da naša djeca budu sigurnija, da budu sretnija. To će ima pružiti više vremena, više sigurnosti, više slobode da odrastaju, više prilika", dodao je.
Velika Britanija će koristiti model sličan onom u Australiji koja je zabranu uvela prošlog prosinca, kazala je vlada. Mjera će se odnositi na platforme poput YouTubea, Facebooka i X-a, ali komunikacijski servisi kao što su WhatsApp i Signal neće biti uključeni u zabranu.
Britanija će također uvesti blokade štetnih funkcija poput live streaminga i komunikacije sa strancima za djecu mlađu od 16 godina.
"Postoji li situacija u stvarnom svijetu gdje biste jednostavno dozvolili svom djetetu da se druže sa strancem, odraslom osobom o kojoj ne znate ništa? Ne. Zbog toga djelujemo", objasnio je Starmer.
Zabrana spremna do proljeća?
Vlada već ima ovlasti da napravi prve korake u smjeru zabrana, kazao je, pri čemu će do formalnih pravila doći krajem godine, a zabrana će biti spremna oko idućeg proljeća.
Britanija je proteklih godina postrožila svoj pristup prema tehnološkim kompanijama te ih prisilila da uvedu provjeru dobi, prilagode svoje algoritme i spriječe djecu u slanju golih fotografija na mobilnim telefonima.
No, s obzirom na sve veću svijest o rizicima koje provođenje previše vremena na internetu predstavlja za mentalno zdravlje djece, Starmer je odlučio otići korak dalje nakon razgovora s roditeljima i razmatranja dokaza iz Australije.
Stamer, čije će vodstvo vjerojatno biti dovedeno u pitanje u narednim tjednima, kazao je da ljudi s pravom očekuju djelovanje.
Australija je bila prva zemlja koja je zabranila društvene medije za djecu mlađu od 16 godina te im je prošlog prosinca onemogućila pristup platformama poput TikToka, YouTubea, Instagrama i Facebooka.
Niz zemalja je otada objavio da razmatra kako regulirati pristup društvenim mrežama usred sve veće zabrinutosti za njihove učinke na zdravlje i sigurnost djece.
Ekstenzivne konzultacije
Britanija se konzultirala s nastavnicima, roditeljima i mladima o novim restrikcijama, uključujući mogući zabranu za mlađe od 16 godina, ali i moguća vremenska ograničenja za korištenje pojedinih aplikacija te restrikcije za, kako je rekla vlada, karakteristike aplikacija koje izazivaju ovisnost.
Dobila je preko 116.000 odgovora roditelja, industrije i mladih. Preko 83 posto roditelja je kazalo da su rizici društvenih mreža veći od njihovih pogodnosti, a 90 posto ih je podržalo uvođenje minimalne dobi od 16 godina za njihovo korištenje.
Premda mnogi roditelji i političari podupiru zabranu, neki psiholozi i istraživači kažu da nema dokaza da će ona funkcionirati.