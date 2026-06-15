Britanija zabranjuje društvene mreže za mlađe od 16: 'Vraćamo djeci djetinjstvo'

Velike promjene će "djeci vratiti njihovo djetinjstvo", kazao je Starmer predstavljajući mjere protiv platforma poput Snapchata, TikToka i Instagrama, ali i platformi za videoigre koje dozvoljavaju strancima da komuniciraju s djecom.

"Jasno mi je da je potpuna zabrana ispravan odabir", rekao je na tiskovnoj konferenciji.

"To će učiniti ogromnu razliku, učinit će da naša djeca budu sigurnija, da budu sretnija. To će ima pružiti više vremena, više sigurnosti, više slobode da odrastaju, više prilika", dodao je.

Velika Britanija će koristiti model sličan onom u Australiji koja je zabranu uvela prošlog prosinca, kazala je vlada. Mjera će se odnositi na platforme poput YouTubea, Facebooka i X-a, ali komunikacijski servisi kao što su WhatsApp i Signal neće biti uključeni u zabranu.

Britanija će također uvesti blokade štetnih funkcija poput live streaminga i komunikacije sa strancima za djecu mlađu od 16 godina.

"Postoji li situacija u stvarnom svijetu gdje biste jednostavno dozvolili svom djetetu da se druže sa strancem, odraslom osobom o kojoj ne znate ništa? Ne. Zbog toga djelujemo", objasnio je Starmer.