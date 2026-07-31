Google Docs će moći sam izrađivati infografike temeljem vašeg dokumenta. Evo što trebate znati

Neće se zaustaviti na tome. Dodali su nove mogućnosti stvaranja i uređivanja slika, dijagrama i infografika izravno u Docsima.

Googleova umjetna inteligencija Gemini već ima mnoštvo integracije s aplikacijom Docs, uključujući čitanje teksta naglas, pretraživanje i sažimanje dokumenata na Discu te traku ugrađenu u aplikaciju za upite u bilo kojem trenutku.

Prvo, korisnici mogu stvarati infografike ili dijagrame koji sažimaju dotični dokument. Moći ćete Geminiju dati upit poput 'dodaj dijagram koji objašnjava prijedlog na vrhu ovog dokumenta' ili 'izradi infografiku koja vizualno sažima dokument'.

Gemini bi trebao izvući grafiku iz konteksta dokumenta, pa bi slike trebale odražavati ono što ste napisali u svom dokumentu - isključujući, naravno, poneku halucinaciju.

Uz to, Gemini može poboljšati postojeće vizualne elemente. Možete umjetnu inteligenciju zamoliti za, primjerice, prilagodbu slika u vašem dokumentu zahtjevima poput 'promijeni omjer slike na 4:3' ili 'uskladi stil slike s ostalim slikama u ovom dokumentu'.

Konačno, možete zamoliti i Geminija za generiranje ili uređivanje više slika odjednom, stvaranje infografike u svakom odjeljku vašeg dokumenta ili ažuriranje svih slika odjednom.

Tko ima pristup ovim značajkama Geminija?

Nove značajke zasad su dostupne samo korisnicima Workspacea, što uključuje pretplatnike na Google AI Pro i AI Ultra.

Ako plaćate za Googleove AI značajke, možete ih isprobati nakon što budu dostupne kod vas.

Evo potpunog popisa: