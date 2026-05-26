Liječnici poslali dramatično upozorenje: Društvene mreže za djecu su štetne kao i pušenje

"Malo je problema koji su tako snažno ujedinili kliničare posljednjih godina kao utjecaj koji neograničena izloženost tehnologiji i uređajima trenutačno ima na zdravlje djece i mladih", priopćilo je tijelo koje predstavlja 23 medicinska fakulteta u Ujedinjenom Kraljevstvu i Irskoj.

"To se svrstava uz pušenje i vezanje sigurnosnih pojaseva u automobilima ", navode.

Akademija medicinskih kraljevskih fakulteta detaljno je opisala utjecaj društvenih mreža na djecu u podnesku za vladine konzultacije o zaštiti djece na internetu koje završavaju u utorak.

Više od polovice od 132 anketirana liječnika uočilo je barem jedan slučaj zdravstvene štete koji bi mogao biti povezan s tehnologijom i uređajima svakoga tjedna, a više od trećine vidjelo je to više puta tjedno, navodi se u podnesku.

Zdravstvena šteta kretala se od fizičkih ozljeda, uzrokovanih primjerice repliciranjem ekstremne pornografije, do utjecaja na mentalno zdravlje poput nastale traume zbog gledanja nasilja na internetu.

Britanija provodi konzultacije o ograničenju pristupa djece društvenim mrežama pa i o mogućoj zabrani za mlađe od 16 godina, a razmatra i vremenska ograničenja aplikacija i ograničenja, kako opisuje, značajki dizajna koje izazivaju ovisnost.

Australija je prošle godine postala prva zemlja koja je zabranila društvene mreže djeci mlađoj od 16 godina, a europske zemlje razmatraju slične mjere.

Britanski zakon o sigurnosti na internetu zahtijeva od društvenih mreža da poduzmu mjere za zaštitu djece od ilegalnog i štetnog online sadržaja, ali vlada se obvezala ići korak dalje.

"Pitanje nije hoćemo li djelovati, djelovat ćemo, bilo da se radi o zabrani društvenih mreža za mlađe od 16 godina ili ograničenjima ključnih značajki i funkcija", rekla je ministrica tehnologije Liz Kendall za BBC News.

Stotine britanskih obitelji testiraju zabrane društvenih mreža i vremenska ograničenja korištenja aplikacija kako bi vidjeli kako to utječe na dječji san, obiteljski život i školske zadaće.

Stručnjaci su podijeljeni glede toga koliko bi potpuna zabrana bila učinkovita.