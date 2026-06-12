Bezos: 'Ljudi griješe. AI će otvoriti više radnih mjesta nego što će ih ugasiti'

Njegov optimizam povezan je s novom tvrtkom Prometheus, AI laboratorijem vrijednim 41 milijardu dolara koji je pokrenuo prošlog studenoga s Vikramom Bajajem, bivšim direktorom u Googleu. Riječ je o prvoj kompaniji koju Bezos vodi nakon što se 2021. godine povukao s mjesta izvršnog direktora Amazona.

Osnivač Amazona i jedan od najbogatijih ljudi svijeta u razgovoru za Financial Times rekao je kako vjeruje da će umjetna inteligencija donijeti niz novih prilika te pokrenuti, kako kaže, 'više zlatnih doba' u različitim industrijama. 'Ljudi koji zaključuju da će sva radna mjesta jednostavno nestati - mislim da griješe', rekao je Bezos.

Prometheus želi razviti sustav koji naziva 'umjetnim općim inženjerom' (artificial general engineer), odnosno umjetnu inteligenciju sposobnu razumjeti fizikalne procese i pomagati u projektiranju, razvoju i proizvodnji. Cilj je značajno skratiti razvojne cikluse i smanjiti potrebu za skupim fizičkim prototipovima.

'Želimo osnažiti inženjere diljem svijeta da rade svoj posao bolje i brže te da proizvode što prije dovedu do tržišta', rekao je Bezos.

On smatra da će umjetna inteligencija imati ključnu ulogu u gotovo svim područjima kojima se danas bavi, od svemirskih letova i robotike do logistike, računalstva u oblaku i istraživanja dugovječnosti. 'Sve na čemu danas radim na neki je način povezano s umjetnom inteligencijom', istaknuo je.

Dotaknuo se i potencijala svoje svemirske kompanije Blue Origin, za koju vjeruje da bi mogla imati velike koristi od tehnologija što ih razvija Prometheus. 'Nalazimo se usred više zlatnih doba, svakako kada je riječ o umjetnoj inteligenciji, ali i u području svemira te biotehnologije. U sljedećih deset godina vidjet ćemo čitav niz nevjerojatnih otkrića', rekao je Bezos.

Suprotan stav od dijela AI industrije

Brojni stručnjaci i čelnici AI kompanija opetovano upozoravaju na moguće ozbiljne posljedice automatizacije.

Među njima je i izvršni direktor Anthropica Dario Amodei, koji je više puta upozorio da bi napredni AI sustavi mogli ugroziti velik broj radnih mjesta. U nedavno objavljenom eseju predložio je čak i veće poreze na kapitalnu dobit kako bi se financirao univerzalni temeljni dohodak u slučaju značajnog poremećaja tržišta rada.

Bezos smatra da će se dogoditi upravo suprotno. 'Temelj svakog civilizacijskog bogatstva su izumi. Prije šest tisuća godina netko je izumio plug i svi smo postali bogatiji', rekao je.

Prema njegovu mišljenju, neće nedostajati poslova već radnika jer će, kaže, AI otvoriti potpuno nova područja gospodarske aktivnosti.

Tvrtka vrijedna 41 milijardu dolara

Prometheus je dosad prikupio 12 milijardi dolara od investitora među kojima su JPMorgan Chase, BlackRock i sam Bezos, čime je ukupna procjena vrijednosti kompanije dosegnula 41 milijardu dolara. Kako bi prikupio podatke potrebne za treniranje sustava, Prometheus planira ulagati u tradicionalne proizvodne i inženjerske tvrtke preko zasebnog holdinga za koji Bezos i Bajaj nastoje prikupiti do 100 milijardi dolara.

Tvrtka je već zaposlila stotine stručnjaka iz različitih inženjerskih disciplina te privukla zaposlenike konkurentskih AI kompanija, uključujući OpenAI, xAI i Metu.

Pojavile su se i razne anegdote o neobičnim metodama regrutiranja. Tako se nedavno nagađalo da je izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg osobno donosio domaću juhu potencijalnim kandidatima kako bi ih privukao u tvrtku. 'Ako žele da im kuham juhu, hoću. Samo me to još nitko nije tražio', našalio se Bezos.