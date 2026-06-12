Orqa u Parizu predstavlja napredni AI dron

Radi se o sustavu s 'AI-ready' računalnom platformom otvorenom za integraciju različitih AI rješenja. MRM2-10AI opremljen je s hibridnim komunikacijskim sustavom i pričuvnom vezom, a moguće ga je opremiti i naprednim termovizijskim sustavom, te vizualno navoditi. Sposoban je za djelovanje u složenim operativnim okruženjima.

Kako se navodi u priopćenju Orqe, MRM2-10AI postavlja nove standarde u otpornosti komunikacije, autonomiji i pouzdanom izvršavanju zadaća. Napredna računalna jedinica autopilota omogućuje ovom sustavu autonomno djelovanje uz pomoć računalnog vida i analizu operativnog okruženja. Također može koordinirano djelovati s više drugih dronova, jer je kompatibilna sa sustavom ATAK olakšava povezivanje s postojećim sustavima za upravljanje operacijama.

'Operateri bespilotnih sustava danas trebaju platforme koje mogu pouzdano djelovati i u najzahtjevnijim uvjetima. Zato smo razvili MRM2-10AI, koji objedinjuje otpornu komunikaciju, računalnu inteligenciju na samoj platformi i napredne autonomne sposobnosti', izjavio je Srđan Kovačević, suosnivač i glavni izvršni direktor Orqe.



MRM2-10AI bit će predstavljen u ponedjeljak na sajmu Eurosatory 2026, koji se održava u Parizu i okuplja vodeće tvrtke iz područja obrane i sigurnosti.