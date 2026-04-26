Digitalni prorok ili opasna iluzija? Može li AI predvidjeti ratove i revolucije prije nego počnu

Može li naizgled beznačajan događaj pokrenuti lavinu koja će promijeniti tijek povijesti i može li se to predvidjeti? Na to pitanje znanstvenici danas pokušavaju naći odgovor uz pomoć umjetne inteligencije

Povijest je prepuna trenutaka koji su u početku izgledali kao epizode bez većeg značenja, a završili su kao prekretnice. Jedan od najpoznatijih dogodio se 1618. godine u Pragu, kada su protestantski plemići izbacili katoličke dužnosnike kroz prozor dvorca. Incident, poznat kao Praška defenestracija, prerastao je u pobunu koja je potom eskalirala u Tridesetogodišnji rat, jedan od najrazornijih sukoba u europskoj povijesti. Slični obrasci se ponavljaju: pogrešna izjava dužnosnika iz Istočne Njemačke ubrzala je pad Berlinskog zida, pogrešno skretanje vozača nadvojvode Franza Ferdinanda dovelo ga je pred atentatora i zapalio iskru Prvog svjetskog rata, a samospaljivanje tuniskog prodavača pokrenulo je Arapsko proljeće. Ako pogledamo unazad, znakovi upozorenja su postojali. Problem je to što ih je teško prepoznati na vrijeme, piše BBC.

Može li AI prepoznati iskru prije požara? Istraživači vjeruju da bi napredni modeli umjetne inteligencije jednog dana mogli pomoći upravo u tome: prepoznati kako se mali događaji pretvaraju u velike krize. Ta ideja nije nova jer je još u prvoj polovici 20. stoljeća sociolog Pitirim Sorokin pokušavao kvantificirati društvenu nestabilnost analizirajući 'mikro događaje' poput atentata i nereda te 'makro događaje' poput revolucija. Danas njegov pristup razvija tim znanstvenika na Oxfordu pod vodstvom Petera Turchina. Njihova baza sadrži desetke tisuća podataka o društvima kroz povijest, a cilj je otkriti obrasce koji prethode krizama. 'Tražimo trenutke krize', kaže istraživačica Samantha Holder. Prema njihovim nalazima, revolucije se najčešće javljaju kada se poklope pad životnog standarda, borba elita za moć i fiskalna slabost države. Turchin je još 2010. predvidio da će oko 2020. godine doći do razdoblja nestabilnosti, što se, nakon pandemije i političkih potresa, pokazalo prilično točnim. AI već pomaže, ali još nije kristalna kugla Danas se umjetna inteligencija koristi za analizu golemih količina podataka, a u nekim slučajevima i za predviđanje sukoba. Primjerice, američki obavještajni projekt Raven Sentry koristio je AI za predviđanje napada talibana, kombinirajući povijesne podatke s informacijama u stvarnom vremenu. Model je, prema dostupnim podacima, dosegao oko 70 posto točnosti, što je usporedivo s analizama ljudi, ali znatno brže. No stručnjaci upozoravaju na ograničenja. 'Jedan od problema je to što nije lako doći do kvalitetnih podataka za treniranje AI modela koji bi predviđali sukobe', kaže Anna Knack iz Instituta Alan Turing, dodajući: 'Jako je teško predvidjeti čak i trenutačno razmišljanje pojedinih političkih lidera.' Zaključak je da AI još nije spreman pouzdano predviđati velike krize, ali može pomoći u praćenju rizičnih signala i bržem razumijevanju posljedica kada do šoka već dođe.