Kinezi kuju svoju vojnu tehnologiju u nebesa: Kako su onda njihovi radari zakazali u Venezueli?

Kineski protuzračni radari, kojima se Peking godinama hvalio, tvrdeći da su sposobni otkriti i najnaprednije američke stealth letjelice, nisu imali vidljiv učinak tijekom nedavnog velikog zračnog napada SAD-a na Venezuelu. Operacija, u kojoj su američke snage izvele iznenadni udar i uhitile sada već bivšeg predsjednika te zemlje Nicolasa Madura, otvorila je ozbiljna pitanja i o stvarnim sposobnostima kineske vojne tehnologije, ali i njezinim korisnicima

U operaciji nazvanoj 'Absolute Resolve' sudjelovalo je više od 150 američkih zrakoplova, uključujući stealth lovce, starije borbene avione i helikoptere. Prema dostupnim informacijama, nijedna letjelica nije oborena. Jedan je helikopter pogođen vatrom iz lakog naoružanja, ali je ostao operativan, piše Business Insider.

Venecuelske oružane snage u trenutku napada raspolagale su kineskim mobilnim radarima JY-27A, a Peking ih promovira kao sustave dugog dometa sposobne otkriti i pratiti stealth letjelice poput američkih F-22 i F-35 s udaljenosti veće od 240 kilometara. No tijekom napada ti sustavi očito nisu pružili učinkovito upozorenje ni zaštitu. Uspjeh američkih specijalnih snaga, koje su se probile sve do središta Caracasa, sugerira da je venecuelska protuzračna obrana zakazala. Je li razlog u samoj tehnologiji ili u načinu na koji je korištena, zasad nije jasno. 'Sve je to impresivno na papiru, ali pravo pitanje je kako se sustavi ponašaju u stvarnom sukobu', rekao je Michael Sobolik, analitičar iz američkog think tanka Hudson Institute. 'Ako radari ne funkcioniraju ili se njima ne upravlja kako treba, tada su beskorisni u praksi.'

Venezuela ovisna o kineskim i ruskim sustavima Radarski sustavi ključni su dio svake protuzračne obrane jer omogućuju posadama da znaju što se približava, s koje udaljenosti i kojim sredstvima se to može presresti. Bez pouzdanih radara obrana ostaje 'slijepa'. Američki vojni izvori navode da su njihovi zrakoplovi uspjeli nadjačati venecuelsku protuzračnu mrežu, a ona se oslanja na kombinaciju ruskih sustava (uključujući S-300VM i Buk-M2), starijih lansirnih platformi te kineskih radara. Iako neki od tih sustava tehnički nisu zastarjeli, većina nije u najnovijim varijantama, a ključni problem je njihova operativna spremnost. Analiza instituta Miami Strategic Intelligencea upozorila je prošle godine da je više od 60 posto venecuelskih radara neoperativno, da borbeno zrakoplovstvo rijetko leti te da zemlji kronično nedostaju održavanje, rezervni dijelovi i tehnička podrška proizvođača. Slične zaključke iznijeli su i analitičari The New York Timesa, navodeći da je dio protuzračne opreme bio skladišten ili izvan funkcije u trenutku napada.

Napad na Venezuelu Izvor: EPA / Autor: MIGUEL GUTIERREZ







Napad na Venezuelu Izvor: EPA / Autor: MIGUEL GUTIERREZ