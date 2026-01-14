YouTubeova zaštita djece: Je li došao kraj beskonačnom skrolanju kratkih videa?

Primjerice, roditelji 'mogu postaviti ograničenje Shorts feeda na nulu kada žele da njihov tinejdžer koristi YouTube kako bi se usredotočio na zadaću, a promijeniti ga na 60 minuta tijekom duge vožnje automobilom kako bi se zabavio', poručio je YouTube.

Mogućnost beskonačnog skrolanja kroz kratke videozapise može društvene mreže učiniti ovisničkima, posebno za mlade ljude, tvrde roditelji. Roditelji koji nadziru račun svojeg tinejdžera sada će moći postaviti vremensko ograničenje za Shorts, u rasponu od dva sata do nula minuta.

Ta je opcija dio novih roditeljskih kontrola koje je popularna platforma najavila u srijedu. YouTube , kao i mnoge tehnološke platforme, posljednjih je mjeseci pojačao napore da zaštiti mlade korisnike, kao odgovor na sve snažniji pritisak s različitih strana, javlja CNN.

Roditelji će također moći postaviti prilagođeno vrijeme odlaska na spavanje i podsjetnike 'uzmi pauzu' za svoju djecu: automatizirane verzije toga YouTube već prema zadanim postavkama primjenjuje za korisnike mlađe od 18 godina.

YouTube uvodi novi postupak registracije kako bi roditeljima olakšao stvaranje nadziranih računa za njihovu djecu. Također će pojednostaviti postupak prebacivanja između maloljetničkih i odraslih računa na dijeljenim uređajima. Platforma ažurira i svoje smjernice o vrstama sadržaja koji će se preporučivati i biti dostupni tinejdžerima.

Tinejdžerima je već onemogućeno da opetovano gledaju videozapise koji bi ih mogli odvesti u opasne 'zečje rupe' sadržaja, poput onih koji idealiziraju određene tipove tijela. Google je ažurirao svoju politiku tako da zahtijeva roditeljsko odobrenje prije nego što korisnici od 13 godina naviše mogu ukloniti roditeljski nadzor s računa, napisala je viša direktorica Googlea za privatnost, sigurnost i zaštitu Kate Charlet u objavi na LinkedInu.

Ta se promjena nadovezuje na politiku kompanije prema kojoj se i roditeljima i djeci šalje e-mail kada će račun uskoro dobiti mogućnost isključivanja nadzora.

Pojačan roditeljski nadzor

'Ove promjene bolje osiguravaju da zaštite ostanu na snazi dok i roditelj i tinejdžer ne osjete da su spremni za sljedeći korak', napisala je Charlet.

Ažuriranja dolaze nakon što je YouTube prošle godine rekao da će koristiti umjetnu inteligenciju kako bi procijenio dob korisnika te da će sumnjive tinejdžerske korisnike prebacivati u svoje zaštitnije postavke za mlađe od 18 godina, bez obzira na to koji su datum rođenja naveli pri registraciji. I druge velike internetske platforme, uključujući Instagram, ChatGPT i Character.AI, također su nedavno uvele dodatne roditeljske kontrole i ograničenja sadržaja za mlade korisnike.

YouTubeova matična kompanija Google ovoga je tjedna također bila u središtu pozornosti nakon viralne objave na LinkedInu. Zagovornica sigurnosti djece na internetu Melissa McKay objavila je snimke zaslona koje su pokazale da je Google upozorio njezina sina, koji je gotovo navršio 13 godina, da će uskoro imati mogućnost ukloniti roditeljski nadzor s računa.

'Google prisvaja ovlasti nad granicom koja njima ne pripada', napisala je McKay, predsjednica neprofitne organizacije Digital Childhood Institute, u toj objavi.