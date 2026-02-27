U Europi kreće dostava dronovima

Iz kompanije poručuju da partnerstvo predstavlja važan korak prema širem uvođenju autonomne dostave. Operativni direktor Manne Eoghan Huston istaknuo je da je cilj razviti 'najsigurniju, najbržu i najodrživiju dostavnu infrastrukturu na svijetu', a Uber naglašava kako bi dronovi mogli omogućiti da svakodnevne potrepštine - od večere do lijekova - stižu u samo nekoliko minuta umjesto da ih korisnici čekaju satima.

Manna već danas u Dublinu i Corku dronovima dostavlja manje pošiljke, poput punjača za mobitele, lijekova i hrane, a narudžbe do korisnika stižu za otprilike tri minute. Upravo će se na toj infrastrukturi temeljiti nova Uberova usluga te bi nakon lansiranja u Irskoj trebala biti proširena i na druge europske gradove , prenosi Euronews.

Uber već eksperimentira dostavom dronovima izvan Europe. U Sjedinjenim Državama prošle je godine pokrenuo partnerstvo s tvrtkom Flytrex, s ciljem smanjenja vremena isporuke, troškova i emisija u odnosu na klasičnu dostavu vozilima.

Manna navodi da je dosad u Europi obavila više od 250.000 dostava dronovima. Tvrtka je prošle godine potpisala i ugovor s platformom Just Eat Takeaway.com, a testiranja je provodila i u Finskoj te u američkom Teksasu.

Uber nije jedini. Wing, kompanija za dostavu dronovima u vlasništvu Alphabeta, već je testirala slične usluge u Švicarskoj, Irskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Finskoj. Norveški Aviant pokrenuo je 2024. dostave u Lillehammeru, gdje korisnici mogu naručiti robu težine do 1,5 kilograma, uključujući lijekove, namirnice i gotovu hranu.

Amazon je također pokušao pokrenuti dostavu dronovima u Italiji, no projekt je krajem prošle godine obustavljen zbog regulatornih prepreka, pokazuju podaci Reutersa.