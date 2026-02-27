U Europi kreće dostava dronovima

Uber dolazi na europsko tržište dostave dronovima i to – iz Irske. Američki tehnološki div najavio je pokretanje svoje prve komercijalne usluge dostave dronovima u Europi, u suradnji s irskom tvrtkom Manna, koja već nekoliko godina testira i provodi brze zračne dostave. Točan datum pokretanja usluge još nije objavljen, a širenje na druge europske gradove planira se u kasnijoj fazi
Manna već danas u Dublinu i Corku dronovima dostavlja manje pošiljke, poput punjača za mobitele, lijekova i hrane, a narudžbe do korisnika stižu za otprilike tri minute. Upravo će se na toj infrastrukturi temeljiti nova Uberova usluga te bi nakon lansiranja u Irskoj trebala biti proširena i na druge europske gradove, prenosi Euronews.
Iz kompanije poručuju da partnerstvo predstavlja važan korak prema širem uvođenju autonomne dostave. Operativni direktor Manne Eoghan Huston istaknuo je da je cilj razviti 'najsigurniju, najbržu i najodrživiju dostavnu infrastrukturu na svijetu', a Uber naglašava kako bi dronovi mogli omogućiti da svakodnevne potrepštine - od večere do lijekova - stižu u samo nekoliko minuta umjesto da ih korisnici čekaju satima.
Uber već eksperimentira dostavom dronovima izvan Europe. U Sjedinjenim Državama prošle je godine pokrenuo partnerstvo s tvrtkom Flytrex, s ciljem smanjenja vremena isporuke, troškova i emisija u odnosu na klasičnu dostavu vozilima.
Manna navodi da je dosad u Europi obavila više od 250.000 dostava dronovima. Tvrtka je prošle godine potpisala i ugovor s platformom Just Eat Takeaway.com, a testiranja je provodila i u Finskoj te u američkom Teksasu.
Uber nije jedini. Wing, kompanija za dostavu dronovima u vlasništvu Alphabeta, već je testirala slične usluge u Švicarskoj, Irskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Finskoj. Norveški Aviant pokrenuo je 2024. dostave u Lillehammeru, gdje korisnici mogu naručiti robu težine do 1,5 kilograma, uključujući lijekove, namirnice i gotovu hranu.
Amazon je također pokušao pokrenuti dostavu dronovima u Italiji, no projekt je krajem prošle godine obustavljen zbog regulatornih prepreka, pokazuju podaci Reutersa.