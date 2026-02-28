Moskva bijesna zbog poteza SAD-a: Hitno prekinite napad!

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov telefonski je razgovarao s iranskim kolegom Abasom Arakčijem, koji ga je izvijestio o koracima Teherana usmjerenima na, kako je navedeno, odbijanje američke i izraelske agresije, prenosi Sky News.

U priopćenju ruskog ministarstva vanjskih poslova navodi se da je Lavrov osudio napad, istaknuvši da on ‘krši principe i norme međunarodnog prava te u potpunosti zanemaruje ozbiljne posljedice za regionalnu i globalnu stabilnost i sigurnost’.

>>>>>Događaje na Bliskom istoku pratimo uživo<<<<<

Ruski šef diplomacije naglasio je potrebu za hitnim prekidom napada na Iran i povratkom diplomatskom rješenju krize.