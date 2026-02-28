Moskva bijesna zbog poteza SAD-a: Hitno prekinite napad!

Rusija je oštro osudila zajednički napad Sjedinjenih Država i Izraela na Iran, nazvavši ga ‘neisprovociranim oružanim napadom’ koji krši međunarodno pravo i ugrožava regionalnu i globalnu sigurnost
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov telefonski je razgovarao s iranskim kolegom Abasom Arakčijem, koji ga je izvijestio o koracima Teherana usmjerenima na, kako je navedeno, odbijanje američke i izraelske agresije, prenosi Sky News.
U priopćenju ruskog ministarstva vanjskih poslova navodi se da je Lavrov osudio napad, istaknuvši da on ‘krši principe i norme međunarodnog prava te u potpunosti zanemaruje ozbiljne posljedice za regionalnu i globalnu stabilnost i sigurnost’.
Ruski šef diplomacije naglasio je potrebu za hitnim prekidom napada na Iran i povratkom diplomatskom rješenju krize.
Lavrov je, prema navodima ministarstva, istaknuo spremnost Rusije da, uključujući i kroz Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, pomogne u pronalaženju mirnog rješenja utemeljenog na međunarodnom pravu, uzajamnom poštovanju i ravnoteži interesa.
Iranska strana izrazila je, dodaje se, iskrenu zahvalnost za kontinuiranu i čvrstu potporu koju pruža Ruska Federacija.
Bivši predsjednik i sadašnji zamjenik tajnika ruskog Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev vjeruje da je SAD napadima pokazao svoje 'pravo lice', izvijestio je AFP.
'Svi pregovori s Iranom su bili samo paravan. Nitko nije sumnjao u to. Nitko nije želio pregovarati ni o čemu', poručio je Medvedev na Telegramu.
Najnovija razmjena poruka između Moskve i Teherana dolazi u trenutku naglog pogoršanja sigurnosne situacije na Bliskom istoku, dok međunarodna zajednica poziva na deeskalaciju i povratak pregovorima.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražio je u subotu hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a, upozorivši da izbijanje rata između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana ima 'ozbiljne posljedice' za međunarodni mir i sigurnost.