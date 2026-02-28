oštra osuda

Moskva bijesna zbog poteza SAD-a: Hitno prekinite napad!

I.V.

28.02.2026 u 15:07

Sergej Lavrov
Sergej Lavrov Izvor: EPA / Autor: MAXIM SHIPENKOV
Bionic
Reading

Rusija je oštro osudila zajednički napad Sjedinjenih Država i Izraela na Iran, nazvavši ga ‘neisprovociranim oružanim napadom’ koji krši međunarodno pravo i ugrožava regionalnu i globalnu sigurnost

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov telefonski je razgovarao s iranskim kolegom Abasom Arakčijem, koji ga je izvijestio o koracima Teherana usmjerenima na, kako je navedeno, odbijanje američke i izraelske agresije, prenosi Sky News.

U priopćenju ruskog ministarstva vanjskih poslova navodi se da je Lavrov osudio napad, istaknuvši da on ‘krši principe i norme međunarodnog prava te u potpunosti zanemaruje ozbiljne posljedice za regionalnu i globalnu stabilnost i sigurnost’.

>>>>>Događaje na Bliskom istoku pratimo uživo<<<<<

Ruski šef diplomacije naglasio je potrebu za hitnim prekidom napada na Iran i povratkom diplomatskom rješenju krize.

vezane vijesti

Lavrov je, prema navodima ministarstva, istaknuo spremnost Rusije da, uključujući i kroz Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, pomogne u pronalaženju mirnog rješenja utemeljenog na međunarodnom pravu, uzajamnom poštovanju i ravnoteži interesa.

Iranska strana izrazila je, dodaje se, iskrenu zahvalnost za kontinuiranu i čvrstu potporu koju pruža Ruska Federacija.

Napad na Iran (Teheran)
Napad na Iran (Teheran) Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Bivši predsjednik i sadašnji zamjenik tajnika ruskog Vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev vjeruje da je SAD napadima pokazao svoje 'pravo lice', izvijestio je AFP.

'Svi pregovori s Iranom su bili samo paravan. Nitko nije sumnjao u to. Nitko nije želio pregovarati ni o čemu', poručio je Medvedev na Telegramu.

Najnovija razmjena poruka između Moskve i Teherana dolazi u trenutku naglog pogoršanja sigurnosne situacije na Bliskom istoku, dok međunarodna zajednica poziva na deeskalaciju i povratak pregovorima.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražio je u subotu hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a, upozorivši da izbijanje rata između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana ima 'ozbiljne posljedice' za međunarodni mir i sigurnost.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
uživo
uživo

FOTO/VIDEO Trump i Netanyahu razgovarali, nastavljaju se napadi: Ubijeni iranski ministar i zapovjednik Revolucionarne garde?
ljudi u panici

ljudi u panici

VIDEO Pogledajte snimke napada na Teheran
PROCJENA ANALITIČARA

PROCJENA ANALITIČARA

Iran nije bespomoćan: Mogu ozbiljno nauditi Amerikancima, ali i izazvati globalni kaos

najpopularnije

Još vijesti