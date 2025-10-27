DIELLA

Albanski premijer: 'Naša AI ministrica 'trudna' je s 83 digitalna asistenta'

L. Š.

27.10.2025 u 14:55

Diella Izvor: Profimedia / Autor: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia
Albanski premijer Edi Rama objavio je da je virtualna ministrica umjetne inteligencije, nazvana Diella, sada 'trudna' s 83 digitalna asistenta – po jednim za svakog zastupnika vladajuće Socijalističke stranke u parlamentu

Govoreći na međunarodnoj konferenciji Global Dialogue u Berlinu, Rama je rekao da će ti digitalni asistenti pomagati zastupnicima u radu u parlamentu i pripremi zakonskih prijedloga, kao i u komunikaciji s građanima.

'Danas smo preuzeli priličan rizik s Diellom i pokazali da je vrijedilo. Prvi put Diella je trudna – s 83 djece', rekao je Rama, dodajući da će 'svako 'dijete' služiti kao osobni asistent zastupniku, pratiti tijek sjednica, bilježiti sve što se događa i davati im prijedloge. 'Ta će djeca imati znanje svoje majke', rekao je.

Diella, čije ime na albanskom znači Sunce, imenovana je u rujnu za ministricu zaduženu za umjetnu inteligenciju i digitalne reforme. Njezina prva zadaća je provođenje reforme sustava javne nabave u Albaniji, s ciljem da do kraja 2026. godine bude transparentan i oslobođen korupcije.

Rama vjeruje da će uvođenje umjetne inteligencije u administrativne procese drastično smanjiti mogućnost manipulacija i zloupotreba javnih sredstava. 'Ovo nije eksperiment s tehnologijom, nego način da poboljšamo upravljanje i vratimo povjerenje građana', poručio je premijer.

Edi Rama
Edi Rama Izvor: EPA / Autor: MALTON DIBRA

'Nisam ovdje da zamijenim ljude, već da im pomognem'

Prije nego što je napredovala i sjela u ministarsku fotelju, Diella je započela kao virtualna asistentica na državnom portalu e-Albania početkom ove godine. Pomagala je građanima i poduzetnicima pri pristupu državnim dokumentima i elektroničkim uslugama, a prema službenim podacima, više od milijun digitalnih upita već je obrađeno uz pomoć njezina sustava.

Digitalna ministrica pojavljuje se u obliku žene odjevene u tradicionalnu albansku nošnju, a njezina je osobnost razvijena u suradnji s Microsoftom početkom ove godine. Albanska vlada tvrdi da time želi pokazati spoj modernog, tehnologije i očuvanja kulturnog identiteta.

Tijekom svog predstavljanja u parlamentu, Diella se, sintetičkim glasom i animiranom projekcijom, obratila zastupnicima i javnosti: 'Nisam ovdje da zamijenim ljude, nego da im pomognem. Istina, nemam državljanstvo, ali nemam ni osobne ambicije ni interese.'

Albanija je prva zemlja u jugoistočnoj Europi koja je umjetnoj inteligenciji dodijelila status ministra u vladi, a sada taj koncept širi i na parlamentarni rad.

