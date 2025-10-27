Albanski premijer: 'Naša AI ministrica 'trudna' je s 83 digitalna asistenta'

Albanski premijer Edi Rama objavio je da je virtualna ministrica umjetne inteligencije, nazvana Diella, sada 'trudna' s 83 digitalna asistenta – po jednim za svakog zastupnika vladajuće Socijalističke stranke u parlamentu

Govoreći na međunarodnoj konferenciji Global Dialogue u Berlinu, Rama je rekao da će ti digitalni asistenti pomagati zastupnicima u radu u parlamentu i pripremi zakonskih prijedloga, kao i u komunikaciji s građanima. 'Danas smo preuzeli priličan rizik s Diellom i pokazali da je vrijedilo. Prvi put Diella je trudna – s 83 djece', rekao je Rama, dodajući da će 'svako 'dijete' služiti kao osobni asistent zastupniku, pratiti tijek sjednica, bilježiti sve što se događa i davati im prijedloge. 'Ta će djeca imati znanje svoje majke', rekao je.

Diella, čije ime na albanskom znači Sunce, imenovana je u rujnu za ministricu zaduženu za umjetnu inteligenciju i digitalne reforme. Njezina prva zadaća je provođenje reforme sustava javne nabave u Albaniji, s ciljem da do kraja 2026. godine bude transparentan i oslobođen korupcije. Rama vjeruje da će uvođenje umjetne inteligencije u administrativne procese drastično smanjiti mogućnost manipulacija i zloupotreba javnih sredstava. 'Ovo nije eksperiment s tehnologijom, nego način da poboljšamo upravljanje i vratimo povjerenje građana', poručio je premijer.