Kako se nizozemska vlada našla usred američko-kineskog rata oko tehnologije i trgovine?

Rijedak potez službenog Amsterdama uslijedio je nakon eskalacije trvenja između SAD-a i Kine, što je dijelom ponovno potaknulo pojačavanje kontrola izvoza SAD-a krajem rujna

Nizozemska vlada preuzela je kontrolu nad kineskom tvrtkom za proizvodnju čipova sa sjedištem u Nijmegenu nakon pritiska službenog Washingtona, u sklopu borbe SAD-a i Kine za tehnološku dominaciju. Nexperia proizvodi čipove niže klase za potrošačku elektroniku, automobile i industrijske primjene te ima pogone za proizvodnju čipova u Njemačkoj i Velikoj Britaniji. Nakon što je nizozemska vlada preuzela kormilo, njen izvršni direktor i dioničar Zhang Xuezheng suspendiran je s dužnosti temeljem sudskog naloga. Prema sudskim dokumentima, do preuzimanja kontrole došlo je nakon što su američki dužnosnici rekli nizozemskoj vladi da će Zhang vjerojatno morati biti smijenjen kako bi tvrtka bila izuzeta s američkog popisa onih koje se smatraju prijetnjama nacionalnoj sigurnosti ili interesima vanjske politike. Tvrtke na tom popisu suočavaju se s američkim izvoznim ograničenjima.

Eskalacija sukoba oko izvoza Rijedak potez službenog Amsterdama uslijedio je nakon eskalacije trvenja između SAD-a i Kine, a koje je dijelom ponovno potaknulo pojačavanje kontrole izvoza SAD-a krajem rujna. Američko Ministarstvo trgovine značajno je proširilo popis subjekata tako što je za svaku podružnicu u čijem je vlasništvu tvrtka koja se već nalazi na popisu uvelo ista ograničenja. Novo pravilo, koje je za neke scenarije predviđalo razdoblje odgode do studenog, obuhvatilo je Nexperiju kao podružnicu u stopostotnom vlasništvu Wingtecha, djelomično državne kineske tvrtke koja se nalazi na popisu od kraja prošle godine. Peking, razljućen proširenjem ograničenja, pooštrio je kontrolu nad izvozom rijetkih tvari, što je potaknulo američkog predsjednika Donalda Trumpa na prijetnju novim visokim carinama.

Dokument Prizivnog suda u Amsterdamu odnosio se na sastanak u lipnju između nizozemskog Ministarstva vanjskih poslova i američkog Ureda za međunarodnu sigurnost i neširenje nuklearnog oružja. U dokumentu se spominje da je nizozemsko Ministarstvo gospodarstva obavijestilo Nexperiju o mogućnosti da SAD uvede takozvano pravilo od 50 posto. Kao odgovor na upit CNN-a o ulozi američkog pritiska u postupcima nizozemske vlade, Nexperia je ukazala na izjavu u kojoj je navedeno da je nizozemska administracija primijetila da su Nexperijine operacije u Europi 'kompromitirane na neprihvatljiv način', što izaziva zabrinutost zbog dostupnosti čipova ključnih za europsku industriju. U toj tvrtki smatraju da nizozemski potez nije usmjeren protiv Kine ili njenih građana.