Zanimljive ovogodišnje liste: FT proglasio šefa Nvidije osobom godine

Jensen Huang predvodio je kalifornijskog proizvođača računalnih čipova u nezaustavljivom usponu, tijekom kojeg je Nvidia postala najvrijednija tvrtka izlistana na tržištima kapitala na svijetu
Direktori tvrtki koje se bave umjetnom inteligencijom dominirali su listama najutjecajnijih osoba 2025. godine. Financial Times je osobom godine proglasio glavnog izvršnog direktora Nvidije Jensena Huanga. Tu je titulu dobio zbog uloge koju je odigrao u 'AI maniji koja zahvaća poslovni i financijski svijet'.
Predvodio je kalifornijskog proizvođača računalnih čipova u nezaustavljivom usponu, tijekom kojeg je Nvidia postala najvrijednija tvrtka izlistana na tržištima kapitala na svijetu i prva koja je probila granicu vrijednosti od četiri bilijuna američkih dolara (3,4 bilijuna eura).
Njeni čipovi najtraženija su roba u utrci za globalnom dominacijom na području umjetne inteligencije, u sklopu koje se odvija jedno od najvećih ikad nastojanja za izgradnju nove tehnološke infrastrukture diljem svijeta. Prije toga je časopis Time proglasio 'arhitekte umjetne inteligencije' osobom godine, čime su bili obuhvaćeni izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman, izvršni direktor xAI-ja Elon Musk i Huang.
Tko je Jensen Huang?
Rođen na Tajvanu, Huang se kao dječak s obitelji preselio u Sjedinjene Države i nastanio u Kaliforniji nakon što je pohađao Sveučilište Stanford. S 30 godina radio je kao elektroinženjer u području zaljeva San Francisca kada je s dvojicom prijatelja suosnovao Nvidiju. Njihov cilj bio je razviti grafičku procesorsku jedinicu (GPU) koja bi revolucionirala računalnu grafiku za videoigre.
Huang je s Nvidijom prebrodio mnoge oluje, držeći kurs i donoseći neke pametne, iako rizične oklade u ranoj fazi. Vjerovao je kako tradicionalni dizajni čipova na kraju neće uspjeti pratiti rastuće zahtjeve mikroprocesora i kako će im Nvidijini igraći čipovi dati prednost u ovom novom dobu.
Rizik se isplatio jer su Nvidijini čipovi sada vodeći hardver koji se koristi za treniranje moćnih sustava umjetne inteligencije, poput tehnologije koja stoji iza ChatGPT-ja i generatora slika. Tvrtke kao što su Google, Microsoft i OpenAI koriste Nvidijine računalne čipove u svojim modelima, piše Euro News.
Huang je Nvidiju nazvao 'jednom od najznačajnijih tehnoloških tvrtki u povijesti'. 'Računalna tehnika za čije izumljivanje nam je trebalo 30 godina sada temeljno mijenja cijelo računarstvo', dodao je.