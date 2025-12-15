Zanimljive ovogodišnje liste: FT proglasio šefa Nvidije osobom godine

Direktori tvrtki koje se bave umjetnom inteligencijom dominirali su listama najutjecajnijih osoba 2025. godine. Financial Times je osobom godine proglasio glavnog izvršnog direktora Nvidije Jensena Huanga. Tu je titulu dobio zbog uloge koju je odigrao u 'AI maniji koja zahvaća poslovni i financijski svijet'.

Predvodio je kalifornijskog proizvođača računalnih čipova u nezaustavljivom usponu, tijekom kojeg je Nvidia postala najvrijednija tvrtka izlistana na tržištima kapitala na svijetu i prva koja je probila granicu vrijednosti od četiri bilijuna američkih dolara (3,4 bilijuna eura).

Njeni čipovi najtraženija su roba u utrci za globalnom dominacijom na području umjetne inteligencije, u sklopu koje se odvija jedno od najvećih ikad nastojanja za izgradnju nove tehnološke infrastrukture diljem svijeta. Prije toga je časopis Time proglasio 'arhitekte umjetne inteligencije' osobom godine, čime su bili obuhvaćeni izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman, izvršni direktor xAI-ja Elon Musk i Huang.