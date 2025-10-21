Web preglednici nisu samo prozor u svijet online. Oni ga ujedno oblikuju za vas. Evo kako

Mreže partnerstava i dogovora, tehnološka dominacija i novi trendovi, zaštita privatnosti... Sve to i još ponešto ima utjecaja na to što vidite i što će vam biti prikazano dok surfate

Preglednik koji koristite ne samo što vas povezuje s webom, već i određuje koju njegovu verziju vidite. Svaki put kada otvorite novu karticu, dobivate traku za pretraživanje, predložene članke i možda izbor aktualnih vijesti. To je korisno jer vam daje opcije koje vas mogu inspirirati na sljedeću stvar koju ćete učiniti. Ponekad to znači kliknuti na zanimljiv članak ili pretraživati ​​Google kako biste našli nešto što vas zanima. Međutim iza svake od ovih zadanih opcija stoje dogovori i partnerstva koja je preglednik sklopio. Ti vas dogovori usmjeravaju u jednom ili drugom smjeru i kontroliraju verziju interneta koju vidite. Ako ste u potrazi za najboljim preglednikom za Windows ili bilo koji drugi operativni sustav, možda biste trebali početi obraćati pozornost i na dogovore koje preglednici sklapaju. Svi glavni preglednici izgrađeni su na mreži partnerstava i dogovora vrijednih milijarde američkih dolara te oni obično definiraju što ćete prvo vidjeti.

Google plaća Appleu oko 20 milijardi dolara godišnje da bi njegova tražilica bila zadana u Safariju, Chrome zadržava pretraživanje unutar Googleova ekosustava, a Microsoft vas usmjerava na Bing Search. Ovi ekskluzivni ugovori suočili su se s pravnom kontrolom posljednjih godina, a sudske presude mogu prisiliti preglednike na ponudu većeg izbora u zadanim tražilicama. Iako nijedna od ovih postavki nije zaključana kao zadana, one i dalje igraju važnu ulogu jer se većina ljudi ne trudi mijenjati ih. Posljedica toga uopće nije zanemariva: predvidljivi tokovi prometa, oblikovani financijskim interesima proizvođača preglednika. Čak i značajka nove kartice u pregledniku pomaže vam ostati u tijeku. Umjesto prazne stranice, obično dobivate kartice s vijestima, predložene web lokacije i sadržaj u trendu. Na Edgeu ste usmjereni prema MSN-u i feedu Microsoft Start. Google gura predložene članke u Discover dok su u Operi to Smart News. Ovi feedovi obično pružaju vrstu informacija koje želite, ali suptilno potiču ekosustav preglednika, usluge i oglašivače. Kada pokrenete preglednik, personalizirano iskustvo koje dobijete praktički vas vodi putem koji je ekonomski optimiziran u korist preglednika i njegovih partnera. Cilj preglednika je angažman. Ono što se čini kao neutralne preporuke zapravo generiraju vlasnički algoritmi koji se oslanjaju na korisničke podatke za rangiranje i filtriranje sadržaja. Ovi feedovi odlučuju koje će se vijesti, stranice i trendovski sadržaj prvi pojaviti, suptilno usmjeravajući pozornost prema ekosustavu preglednika, a istovremeno oblikuju verziju weba koju vidite.

Postavke privatnosti odlučuju što je vidljivo Postavke privatnosti postale su istaknuti čimbenik u odlučivanju što je profitabilno ili vidljivo. Privatnost je ključna prodajna prednost za Safari i Firefox te nude praćenje na više web odredišta, skripte za otiske prstiju i blokiranje kolačića trećih strana prema zadanim postavkama. Uklanjanjem ovih elemenata dobivate web odredište s manje oglasa, manje skočnih prozora i manje personaliziranog ciljanja. Ali također bivaju prekinuti podatkovni kanali na koje se male web stranice oslanjaju za prihod. Chromeov pristup je malo drugačiji. Njegov novi okvir Privacy Sandbox i dalje omogućuje šire praćenje i personalizirano oglašavanje. Google ovo predstavlja kao napredak jer novi identifikatori, temeljeni na interesima, osmišljeni za održavanje personaliziranog oglašavanja uz ograničavanje izravnog praćenja, zamjenjuju tradicionalne kolačiće. Ovaj model čuva ekonomiju oglašavanja koja pokreće Googleov golemi ekosustav. Modeli privatnosti oblikuju vaše iskustvo pregledavanja određivanjem koje web stranice trebaju postojati. Dok se jedan članak besprijekorno učitava u Chromeu, u Safariju može izgubiti oglasni inventar ili analitiku, što u konačnici mijenja način na koji kreator može unovčiti taj sadržaj ili održavati web mjesto. Zadane postavke privatnosti koje postavlja vaš preglednik više nisu samo čuvari podataka - one su ključni elementi za određivanje toga koja je verzija weba preživljava.