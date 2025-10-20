OpenAI će pokušati zaraditi na seksu i intimi. Hoće li u tome uspjeti?

Kritičari su zabrinuti zbog toga kako će chatbotovi, ionako skloni podilaziti sugovornicima, utjecati na korisnike ako su dostupni 24 sata za seksualno eksplicitan sadržaj
ChatGPT će moći voditi škakljivije razgovore nakon što je izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman najavio da će tvrtka za umjetnu inteligenciju uskoro dopustiti svom robotu za brbljanje bavljenje 'erotikom za provjereno odrasle osobe'.
OpenAI neće biti prvi koji će pokušati profitirati od seksualiziranog AI-a. Takav je sadržaj bio glavna atrakcija odmah nakon što je 2022. godine krenuo strelovit uspon generativne umjetne inteligencije.
No tvrtke koje su to rano prihvatile također su se suočile s pravnim i društvenim minskim poljima, kao i zlostavljanjem, jer se sve veći broj ljudi počeo okretati tehnologiji tražeći društvo ili uzbuđenje.
Hoće li ChatGPT sa seksom biti drugačiji?
Nakon tri godine uglavnom zabrane sadržaja za odrasle, Altman je ustvrdio da tvrtka na čijem je čelu 'nije izabrana moralna policija svijeta' i spremna je dopustiti 'više korisničke slobode za odrasle', istovremeno postavljajući nova ograničenja za tinejdžere.
Usporedio je to s označavanjem filmova prema tome za koju su dob publike primjereni. Zasad su pretplate na ChatGPT uglavnom namijenjene profesionalnoj upotrebi.
No dopuštanje chatbotu da postane prijatelj ili romantični partner mogao bi biti još jedan način da najvrjedniji startup na svijetu, koji gubi više novca nego što ga zarađuje, ostvari profit koji bi mogao opravdati procjenu njegove vrijednosti na 500 milijardi američkih dolara.
Već postoji oko 29 milijuna aktivnih korisnika chatbotova dizajniranih za romantično ili seksualno povezivanje, što ne uključuje ljude koji na taj način koriste konvencionalne chatbotove.
Također ne uključuje korisnike Character.AI-a, a on se bori protiv tužbe u kojoj se tvrdi da je chatbot modeliran po uzoru na lik iz 'Igre prijestolja' Daenerys Targaryen formirao seksualno nasilnu vezu s 14-godišnjim dječakom i natjerao ga na samoubojstvo.
OpenAI se pak suočava s tužbom obitelji 16-godišnjeg korisnika ChatGPT-ja koji se ubio u travnju.
Znanstvena fantastika postaje stvarnost
Ljudi koji se zaljubljuju u strojeve slične ljudima dugo su bili 'književna opomena', od popularnoznanstvene fantastike iz prošlog stoljeća do starogrčke legende o Pigmalionu, opsjednutom ženom koju je isklesao od slonovače. Altman i društvo dosad su se odupirali stvaranju takvog stroja, no pritisak za stvaranjem prihoda i zarade bio je jači, čini se.
Kritičari su zabrinuti zbog toga kako će chatbotovi, ionako skloni podilaziti sugovornicima, utjecati na korisnike ako su dostupni 24 sata za seksualno eksplicitan sadržaj. Američki startup Civitai na teži način je naučio da zarađivanje novca od umjetne inteligencije za odrasle osobe neće biti lak put. Oni su, naime, dopustili stvaranje takvog sadržaja.
Uz podršku istaknutog investitora Andreessen Horowitza, tvrtke koja je također uložila u OpenAI, pokušali su iskoristiti iznenadnu popularnost alata kao što su Stable Diffusion i Midjourney, a oni su ljudima omogućavali stvaranje slike opisom, uključujući pornografiju.
Zanimanje je bilo veliko jer je obuka ovih sustava rezultirala boljim modelima temeljenim na ljudskoj anatomiji. Ali naličje tog pristupa bili su zlostavljanje i drugi oblici zloupotrebe.
Prošle godine morali su tako uvesti nove mjere za otkrivanje i uklanjanje seksualnog sadržaja, uključujući slike koje prikazuju djecu. Suočavajući se s rastućim pritiskom, bili su prisiljeni ove godine blokirati stvaranje lažnih slika stvarnih ljudi, a angažman je opao.
Još jedna tvrtka koja se nije ustručavala od sadržaja za odrasle je Nomi.ai, iako je njezin osnivač i izvršni direktor Alex Cardinell rekao da su im chatbotovi za popratne teme strogo namijenjeni korisnicima starijim od 18 godina.
Također je tvrdio da nikad nisu bili namijenjeni djeci, niti dizajnirani za seks, iako je priznao da chatbot nakon nekog vremena 'skreće u platonsku vezu', piše AP.