OpenAI će pokušati zaraditi na seksu i intimi. Hoće li u tome uspjeti?

Kritičari su zabrinuti zbog toga kako će chatbotovi, ionako skloni podilaziti sugovornicima, utjecati na korisnike ako su dostupni 24 sata za seksualno eksplicitan sadržaj

ChatGPT će moći voditi škakljivije razgovore nakon što je izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman najavio da će tvrtka za umjetnu inteligenciju uskoro dopustiti svom robotu za brbljanje bavljenje 'erotikom za provjereno odrasle osobe'. OpenAI neće biti prvi koji će pokušati profitirati od seksualiziranog AI-a. Takav je sadržaj bio glavna atrakcija odmah nakon što je 2022. godine krenuo strelovit uspon generativne umjetne inteligencije. No tvrtke koje su to rano prihvatile također su se suočile s pravnim i društvenim minskim poljima, kao i zlostavljanjem, jer se sve veći broj ljudi počeo okretati tehnologiji tražeći društvo ili uzbuđenje.

Hoće li ChatGPT sa seksom biti drugačiji? Nakon tri godine uglavnom zabrane sadržaja za odrasle, Altman je ustvrdio da tvrtka na čijem je čelu 'nije izabrana moralna policija svijeta' i spremna je dopustiti 'više korisničke slobode za odrasle', istovremeno postavljajući nova ograničenja za tinejdžere. Usporedio je to s označavanjem filmova prema tome za koju su dob publike primjereni. Zasad su pretplate na ChatGPT uglavnom namijenjene profesionalnoj upotrebi. No dopuštanje chatbotu da postane prijatelj ili romantični partner mogao bi biti još jedan način da najvrjedniji startup na svijetu, koji gubi više novca nego što ga zarađuje, ostvari profit koji bi mogao opravdati procjenu njegove vrijednosti na 500 milijardi američkih dolara. Već postoji oko 29 milijuna aktivnih korisnika chatbotova dizajniranih za romantično ili seksualno povezivanje, što ne uključuje ljude koji na taj način koriste konvencionalne chatbotove. Također ne uključuje korisnike Character.AI-a, a on se bori protiv tužbe u kojoj se tvrdi da je chatbot modeliran po uzoru na lik iz 'Igre prijestolja' Daenerys Targaryen formirao seksualno nasilnu vezu s 14-godišnjim dječakom i natjerao ga na samoubojstvo. OpenAI se pak suočava s tužbom obitelji 16-godišnjeg korisnika ChatGPT-ja koji se ubio u travnju.