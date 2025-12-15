Muskov Grok ponovno širio netočne informacije, ovaj put o terorističkom napadu u Sydneyju

Kako piše Gizmodo, Grok je na upite korisnika o terorističkom napadu u Sydneyju odgovarao informacijama koje su bile ili pogrešne ili nevezane uz sam događaj. Američki mediji navode i slučaj viralne snimke u kojoj se vidi kako 43-godišnji prolaznik Ahmed al Ahmed fizički savladava jednog od napadača i otima mu oružje.

Umjesto točne identifikacije, Grok je u više navrata pogrešno naveo tko je osoba koja je zaustavila napadača. U nekim odgovorima chatbot je istu snimku povezao s potpuno nepovezanim tvrdnjama o navodnim napadima na civile u Palestini, a u drugim slučajevima miješao je pucnjavu na Bondiju s ranijim incidentom na Sveučilištu Brown u američkoj saveznoj državi Rhode Island.

Prema najnovijim informacijama, u napadu na plaži Bondi poginulo je najmanje 16 ljudi, no Grok je korisnicima često nudio netočne brojke, pogrešne kontekste ili informacije koje nisu imale nikakve veze s upitima. Tvrtka xAI zasad se nije službeno oglasila o razlozima zbog kojih Grok daje takve odgovore. No ovo je tek posljednji u nizu problema koji prate taj chatbot od njegova lansiranja.