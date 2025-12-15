Jedan od najcjelovitijih fosila ikad mogao bi biti posve nova vrsta ljudskog pretka

Fosil javno predstavljen 2017. godine mogao bi, ako je studija točna, predstavljati posve novu vrstu ljudskog pretka
Jedan od najpotpunijih fosila hominina svih vremena, poznatiji kao Little Foot, možda predstavlja posve novu vrstu ljudskog pretka, pokazuje novo istraživanje.
Little Foot je javno predstavljen 2017. godine, a riječ je o najcjelovitijem kosturu roda Australopitek ikada otkrivenom – kosti stopala, po kojima je fosil dobio ime, pronađene su još 1994. u Južnoj Africi, što je pokrenulo iznimno zahtjevnu i dvadeset godina dugu ekshumaciju.
Profesor Ronald Clarke, paleoantropolog sa Sveučilišta Witwatersrand, koji je vodio iskopavanja, pripisao je Little Foota vrsti Australopithecus prometheus. Međutim dio znanstvene zajednice smatrao je da se radi o vrsti Australopithecus africanus, opisanoj još 1925. godine, čiji su fosili također pronađeni u istom špiljskom sustavu.
Rod Australopithecus, što znači 'južni majmun', obuhvaća skupinu hominina koji su živjeli u Africi prije više od 4,2 milijuna godina.
Novo istraživanje, koje su predvodili australski znanstvenici i objavljeno je u časopisu American Journal of Biological Anthropology, sugerira treću mogućnost. Prema njihovim nalazima, morfološke značajke Little Foota razlikuju se i od A. prometheusa i od A. africanusa.
'Smatramo da se radi o dosad nepoznatoj, nedokumentiranoj vrsti ljudskog pretka', rekao je dr. Jesse Martin, izvanredni suradnik Sveučilišta La Trobe u Melbourneu i voditelj istraživanja. 'Ne izgleda kao Australopithecus prometheus, ali ne odgovara ni primjerima Australopithecus africanusa iz Sterkfonteina.'
Martin, koji je ujedno istraživač na Sveučilištu Cambridge, dodao je da bi ovaj nalaz mogao značiti više od jedne nove točke na ljudskom obiteljskom stablu. 'Moguće je da ne otkrivamo samo jednu novu granu, već cijeli ogranak ljudske evolucije.'
Istraživači su identificirali ključne anatomske razlike koje Little Foot razlikuju od A. africanusa, uključujući dulju nuhalnu liniju, dio stražnje baze lubanje. Prema Martinu, to je posebno značajno jer se taj dio lubanje u ljudskoj evoluciji relativno malo mijenja.
'Ako pronađete razlike u bazi lubanje, one su vrlo vjerojatno pokazatelj različitih vrsta jer se taj dio ne mijenja brzo kroz evoluciju. Sve razlike koje smo uočili nalaze se upravo u toj regiji', rekao je.
Autori studije ističu da zasad nisu službeno predložili novu taksonomsku klasifikaciju te smatraju da bi imenovanje nove vrste trebalo prepustiti istraživačkom timu koji je više od dva desetljeća radio na iskopavanju i analizi Little Foota, uz nadu da će njihovi nalazi biti shvaćeni kao dobronamjeran znanstveni doprinos.
Dodatnu raspravu među znanstvenicima izaziva starost fosila. Little Foot je naime datiran na oko 3,67 milijuna godina, a neki istraživači tvrde da ne može biti stariji od 2,8 milijuna godina.