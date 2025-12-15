Jedan od najcjelovitijih fosila ikad mogao bi biti posve nova vrsta ljudskog pretka

Jedan od najpotpunijih fosila hominina svih vremena, poznatiji kao Little Foot, možda predstavlja posve novu vrstu ljudskog pretka, pokazuje novo istraživanje.

Little Foot je javno predstavljen 2017. godine, a riječ je o najcjelovitijem kosturu roda Australopitek ikada otkrivenom – kosti stopala, po kojima je fosil dobio ime, pronađene su još 1994. u Južnoj Africi, što je pokrenulo iznimno zahtjevnu i dvadeset godina dugu ekshumaciju.

Profesor Ronald Clarke, paleoantropolog sa Sveučilišta Witwatersrand, koji je vodio iskopavanja, pripisao je Little Foota vrsti Australopithecus prometheus. Međutim dio znanstvene zajednice smatrao je da se radi o vrsti Australopithecus africanus, opisanoj još 1925. godine, čiji su fosili također pronađeni u istom špiljskom sustavu.

Rod Australopithecus, što znači 'južni majmun', obuhvaća skupinu hominina koji su živjeli u Africi prije više od 4,2 milijuna godina.

Novo istraživanje, koje su predvodili australski znanstvenici i objavljeno je u časopisu American Journal of Biological Anthropology, sugerira treću mogućnost. Prema njihovim nalazima, morfološke značajke Little Foota razlikuju se i od A. prometheusa i od A. africanusa.

'Smatramo da se radi o dosad nepoznatoj, nedokumentiranoj vrsti ljudskog pretka', rekao je dr. Jesse Martin, izvanredni suradnik Sveučilišta La Trobe u Melbourneu i voditelj istraživanja. 'Ne izgleda kao Australopithecus prometheus, ali ne odgovara ni primjerima Australopithecus africanusa iz Sterkfonteina.'