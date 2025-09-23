TEHNO SAVJETI

Kako do jeftinijih putovanja? Evo nekoliko prijedloga i trikova

Miroslav Wranka

23.09.2025 u 14:05

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Profimedia / Autor: Anna Maloverjan / Panthermedia / Profimedia
Uz malo traženja i strpljenja moguće je pronaći karte za prijevoz, smještaj i drugo po povoljnijim cijenama i uvjetima

Donosimo pregled web stranica za putovanja na kojima ćete možda naći prilike za uštedu na narednom putovanju.

Google Flights

Ako niste iskusni u potrazi za popustima vezanim uz putovanje, Googleov alat za pretraživanje letova dobar je prvi korak. Između ostalog, nudi kartu potencijalnih odredišta s vaše lokalne zračne luke i njihove cijene, što dobro dođe ako nemate određeno odredište na umu, ali želite vidjeti kamo biste potencijalno mogli putovati.

Možete se pomicati po planetu i pronaći neke povoljne ponude koje možda nikada ne biste vidjeli inače. Ako znate koliko ste spremni potrošiti, upotrijebite filtere u gornjem lijevom kutu kako biste dobili rezultate pretraživanja u skladu s onim što ste spremni platiti.

Skyscanner

Ovdje ćete pronaći letove koji se neće ni pojaviti na Google Flights. Unesite svoju lokalnu zračnu luku, odaberite datume i kliknite traži. Možete uhvatiti ponude letova u zadnji čas i postaviti upozorenja za jeftine letove.

Paketi za odmor od ljudi koji ne mogu dobiti povrat novca

Postoje web stranice koje omogućuju kupnju paketa za odmor koje drugi ljudi zbog bilo kojeg razloga više ne mogu sami koristiti. Pogledajmo neke od njih.

TransferTravel

TransferTravel je poput Facebook Marketplacea za planiranje putovanja. Možete pronaći sve i svašta: krstarenja, letove, hotele, događanja...

SpareFare

SpareFare se fokusira na avionske karte ili vaučere, rezervacije hotela i pakete za odmor. Bit ćete izravno povezani s prodavateljem kako biste dobili njihove rezervacije bez mogućnosti povrata novca.

Također pomaže u upravljanju postupkom promjene imena za avionske karte, što može postati malo komplicirano ako to radite sami.

Roomer

Roomer prikazuje ponude ljudi koji prodaju rezervacije za koje više ne mogu dobiti povrat novca. Možete pronaći hotele iz cijelog svijeta i filtrirati ih prema broju gostiju, datumima i lokaciji.

PlansChange

Sličan Roomeru, samo manji. Vrijedi provjeriti ako na Roomeru nema onog što vam je potrebno.

SecretFlying

SecretFlying ima poseban alat za pronalaženje jeftinih letova koji postoje zbog pogrešaka koje zrakoplovne tvrtke čine. Ponude brzo nestaju, pa nemojte dugo čekati ako uočite nešto što vam odgovara.

Travel Arrow

Travel Arrow je proširenje koje možete instalirati na svoj web preglednik kako bi usporedili podatke o letovima s Google Flightsa s ponudama na Skyscanneru, Kayaku, Tripu i Expediji. Tako možete uloviti jeftinije ponude, ali pazite na uvjete (primjerice, vrijeme čekanja između dva leta).

Provjerite i ove web stranice za online pakete za odmor:

Gate1

TravelPirates

Great Value Vacations

Going (prije Scott’s Cheap Flights)

