Kako do jeftinijih putovanja? Evo nekoliko prijedloga i trikova

Donosimo pregled web stranica za putovanja na kojima ćete možda naći prilike za uštedu na narednom putovanju.

Ako niste iskusni u potrazi za popustima vezanim uz putovanje, Googleov alat za pretraživanje letova dobar je prvi korak. Između ostalog, nudi kartu potencijalnih odredišta s vaše lokalne zračne luke i njihove cijene, što dobro dođe ako nemate određeno odredište na umu, ali želite vidjeti kamo biste potencijalno mogli putovati.

Možete se pomicati po planetu i pronaći neke povoljne ponude koje možda nikada ne biste vidjeli inače. Ako znate koliko ste spremni potrošiti, upotrijebite filtere u gornjem lijevom kutu kako biste dobili rezultate pretraživanja u skladu s onim što ste spremni platiti.

Ovdje ćete pronaći letove koji se neće ni pojaviti na Google Flights. Unesite svoju lokalnu zračnu luku, odaberite datume i kliknite traži. Možete uhvatiti ponude letova u zadnji čas i postaviti upozorenja za jeftine letove.