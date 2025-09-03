Računalo s Windowsima se ne pokreće? Evo novog alata koji može pomoći

Nadamo se kako vam nikad neće zatrebati, ali za svaki slučaj - evo što trebate znati o Quick Machine Recovery

Ako ste instalirali veliku softversku nadogradnju za Windows 11 iz kolovoza (koje uključuje i novi crni ekran smrti), primijetit ćete potpuno novi unos u Settings: Quick Machine Recovery (pod System pa Recovery). Osmišljen je za rješavanje frustrirajućeg problema: računala koje se ne pokreće. Ne razlikuje se puno od prethodnih sličnih alata i cilj mu je ubrzati i olakšati ponovno pokretanje računala. Nadamo se kako vam nikad neće zatrebati, ali za svaki slučaj - evo što trebate znati o Quick Machine Recovery.

Kako funkcionira Quick Machine Recovery Već neko vrijeme Windows je konfiguriran za povratak na Windows Recovery Environment (WinRE) ako se ne može normalno pokrenuti. WinRE je osnovno, pojednostavljeno grafičko sučelje koje predstavlja razne alate za rješavanje problema. Možete deinstalirati najnoviju nadogradnju sustava Windows, na primjer, ili promijeniti postavke pokretanja računala. Jedan od tih alata za rješavanje problema je Startup Repair. To je značajka koju Quick Machine Recovery poboljšava. Startup Repair pregledava ključne datoteke postavki koje Windows koristi za pokretanje, uključujući registar, i ispravlja sve pogreške koje pronađe - ali oslanja se na informacije o rješavanju problema već ugrađene u Windows. Quck Machine Recovery radi na sličan način, ali uz nekoliko važnih poboljšanja. Prvo, može se povezati s internetom kako bi tražio rješenja koja je Microsoft možda objavio putem Windows Updatea, čak i ako se Windows ne učitava. Drugo, može automatski primijeniti sve popravke koje pronađe. Teoretski, vaše računalo koje se ne pokreće trebalo bi se moći samo popraviti. Kao dodatni bonus, sve je to moguće obaviti na daljinu. Uvođenje Quick Machine Recoveryja dio je nove inicijative za otpornost sustava Windows, namijenjena sprječavanju ponavljanja incidenata poput prekida rada zbog CrowdStrikea.