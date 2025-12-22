AI ulazi u zapošljavanje. Zasad nitko nije sretan s time

Više od polovice organizacija koje je anketirala organizacija Society for Human Resource Management koristilo je umjetnu inteligenciju za zapošljavanje radnika u 2025. godini .

Razgovori za posao vođeni umjetnom inteligencijom i automatski generirana motivacijska pisma mijenjaju proces pronalaženja novog zaposlenja. Ne nužno na bolje.

Procjenjuje se kako se vjerojatno trećina korisnika ChatGPT-ja oslanjala na tog robota za brbljanje kako bi im pomogao u potrazi za poslom.

Međutim, nedavna istraživanja otkrila su da, kada osobe koje traže posao koriste umjetnu inteligenciju tijekom procesa, imaju manje izglede za zapošljavanje. U međuvremenu, tvrtke primaju sve veći broj prijava.

Istraživači su proučavali kako su veliki jezični modeli (LLM) utjecali na motivacijska pisma. Pregledali su takva pisma za desetke tisuća prijava za posao na Freelancer.com, web stranici za pronalaženje poslova.

Otkrili su kako su nakon pojave ChatGPT-ja 2022. godine sva pisma postala duža i bolje napisana, ali tvrtke su im prestale pridavati toliko važnosti.

To je otežalo razlikovanje kvalificiranog zaposlenika od ostatka baze kandidata, a stopa zapošljavanja pala je, kao i prosječna početna plaća.

Što je više prijava za pregled, to poslodavci više automatiziraju sam intervju.

S druge strane, razvoj umjetne inteligencije doveo je do sofisticiranijih načina analize životopisa, otvarajući vrata kandidatima koji bi inače mogli biti zanemareni.

Moguća diskriminacija

Većina (54 posto) tražitelja posla u SAD-u koje je u listopadu anketirala tvrtka za softver za zapošljavanje Greenhouse rekla je kako su imali intervju vođen umjetnom inteligencijom.

Virtualni intervjui su eksplodirali u popularnosti tijekom pandemije 2020. Mnoge tvrtke sada koriste umjetnu inteligenciju za postavljanje pitanja, ali to nije učinilo proces ništa manje subjektivnim.

Naime, algoritmi mogu kopirati, pa i uvećati ljudske pristranosti. Rezultat je utrka prema dnu u kojoj nitko nije zadovoljan.

Prema pojedinim procjenama, tržište tehnologije zapošljavanja do kraja ove godine narast će na 3,1 milijardu američkih dolara. No, postoji bojazan kako bi umjetna inteligencija mogla diskriminirati radnike.

Pojedine američke savezne države, kao što su Kalifornija, Colorado i Illinois, donose nove zakone i propise usmjerene na stvaranje standarda za korištenje tehnologije pri zapošljavanju.

Nedavna izvršna uredba koju je potpisao američki predsjednik Donald Trump prijeti potkopavanjem propisa o umjetnoj inteligenciji na državnoj razini. Ipak, moguće je koristiti postojeće zakone protiv diskriminacije pri zapošljavanju i protiv umjetne inteligencije.

Pojedine tužbe već su podnesene. Tako je, primjerice, gluha žena tužila HireVue (tvrtku za zapošljavanje pokretanu umjetnom inteligencijom) tvrdeći kako automatizirani intervju kojem je bila podvrgnuta nije ispunjavao standarde pristupačnosti propisane zakonom.

HireVue je to porekao, ustvrdivši kako njihova tehnologija djeluje na smanjenje pristranosti kroz 'temelj validirane bihevioralne znanosti', piše CNN Business.