'Upside Down' možda nije samo fikcija? Evo zašto fizičari ozbiljno raspravljaju o paralelnim svemirima

'Upside Down' je nnaziv koji se koristio za opisivanje misteriozne alternativne dimenzije koja postoji paralelno s ljudskim svijetom. Dimenzija je 'stvorena' 6. studenog 1983. kada je Eleven uspostavila kontakt s Demogorgonom.

Iako serija više pripada fantastici nego znanstvenoj fantastici, u njoj se provlače stvarni koncepti iz fizike. Elektromagnetizam se koristi kao objašnjenje za smetnje u kompasima i magnete koji misteriozno padaju s hladnjaka, a u trećoj sezoni ekipa doslovno spašava svijet pomoću Planckove konstante dok pokušava zatvoriti prolaz u Upside Down. Serija koristi vrijednost konstante iz 2014., koja ne bi postojala u 80-ima, piše Nature.

Jedan motiv ipak posebno odjekuje: teorija više svjetova. U jednoj epizodi trojica dječaka pitaju školskog profesora znanosti kako bi mogli putovati u svjetove kao što je Upside Down, bez, naravno, spominjanja potonjeg. On im uzvrati: 'Razmišljate o Everettovoj interpretaciji mnogih svjetova, zar ne?'