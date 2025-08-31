Kako do besplatnih knjiga online? Evo nekoliko preporuka

Evo pregleda web odredišta gdje možete naći besplatne knjige i preuzeti ih kako bi uživali u čitanju.

S preko 75 tisuća naslova, projekt Gutenberg se isključivo fokusira na djela u javnoj domeni. Pronaći ćete klasike poput Charlesa Dickensa, Jane Austen i Marka Twaina, uz manje poznate dragulje iz prošlih stoljeća.

Podržava formate EPUB, Kindle, PDF i običan tekst. Možete čitati izravno u web pregledniku ili preuzeti datoteke na bilo koji uređaj. Nije potrebna registracija, nema uvjeta.

Projekt Internet Archivea cilja stvoriti po jednu web stranicu za svaku knjigu ikad objavljenu. Zbirka obuhvaća milijune naslova beletristike, publicistike, udžbenika i dječjih knjiga.

Mnoge knjige možete čitati odmah u pregledniku. Druge zahtijevaju posudbu putem besplatnog korisničkog računa. Sustav posudbe uključuje liste čekanja za popularne naslove.

ManyBooks nudi tisuće besplatnih naslova iz različitih izvora. Žanrovske kategorije protežu se od znanstvene fantastike do misterija i poslovnih vodiča.

Stranica se izdvaja po svom sustavu preporuka. Ocijenite nekoliko knjiga, i sustav će vam predložiti slične naslove koji bi vam se mogli svidjeti.

Podržava sve glavne formate, zbog čega je kompatibilna s bilo kojim e-čitačem ili aplikacijom.

U sklopu Google Playa možete naći kolekciju besplatnih knjiga. U tražilicu unesite free books i filtrirajte rezultate kako biste otkrili klasike, nezavisne romane i povremena promotivna izdanja velikih izdavača.

Kolekcija besplatnih naslova nije velika. Knjige se sinkroniziraju na svim vašim uređajima - telefonu, tabletu, računalu - s oznakama i bilješkama sačuvanim posvuda.

Neki izdavači povremeno nude knjige besplatno kao promociju. Suvremeni naslovi ponekad se pojavljuju besplatni ograničeno vrijeme. Povremeno dolazi i do sniženja cijena, što stranica istaknuto prikazuje.