Kako do besplatnih knjiga online? Evo nekoliko preporuka

Ne morate plaćati kako biste si priuštili užitak čitanja nečeg dobrog. Web odredišta koja ćemo vam pokazati nude širok izbor, od klasika do znanstvene fantastike, krimića i ljubića
Evo pregleda web odredišta gdje možete naći besplatne knjige i preuzeti ih kako bi uživali u čitanju.
Project Gutenberg
S preko 75 tisuća naslova, projekt Gutenberg se isključivo fokusira na djela u javnoj domeni. Pronaći ćete klasike poput Charlesa Dickensa, Jane Austen i Marka Twaina, uz manje poznate dragulje iz prošlih stoljeća.
Podržava formate EPUB, Kindle, PDF i običan tekst. Možete čitati izravno u web pregledniku ili preuzeti datoteke na bilo koji uređaj. Nije potrebna registracija, nema uvjeta.
Open Library
Projekt Internet Archivea cilja stvoriti po jednu web stranicu za svaku knjigu ikad objavljenu. Zbirka obuhvaća milijune naslova beletristike, publicistike, udžbenika i dječjih knjiga.
Mnoge knjige možete čitati odmah u pregledniku. Druge zahtijevaju posudbu putem besplatnog korisničkog računa. Sustav posudbe uključuje liste čekanja za popularne naslove.
ManyBooks
ManyBooks nudi tisuće besplatnih naslova iz različitih izvora. Žanrovske kategorije protežu se od znanstvene fantastike do misterija i poslovnih vodiča.
Stranica se izdvaja po svom sustavu preporuka. Ocijenite nekoliko knjiga, i sustav će vam predložiti slične naslove koji bi vam se mogli svidjeti.
Podržava sve glavne formate, zbog čega je kompatibilna s bilo kojim e-čitačem ili aplikacijom.
Google Play Books
U sklopu Google Playa možete naći kolekciju besplatnih knjiga. U tražilicu unesite free books i filtrirajte rezultate kako biste otkrili klasike, nezavisne romane i povremena promotivna izdanja velikih izdavača.
Kolekcija besplatnih naslova nije velika. Knjige se sinkroniziraju na svim vašim uređajima - telefonu, tabletu, računalu - s oznakama i bilješkama sačuvanim posvuda.
Neki izdavači povremeno nude knjige besplatno kao promociju. Suvremeni naslovi ponekad se pojavljuju besplatni ograničeno vrijeme. Povremeno dolazi i do sniženja cijena, što stranica istaknuto prikazuje.
Amazon Kindle Store
Ovdje je moguće naći tisuće besplatnih naslova, ali za pristup ćete trebati korisnički račun pri Amazonu. Filtrirajte rezultate pretraživanja prema cijeni (od najniže do najviše) kako biste pronašli besplatne naslove. Pronaći ćete klasike iz javne domene uz suvremena djela nezavisnih autora i povremena promotivna izdanja.
Knjige se preuzimaju izravno na Kindle ili besplatnu aplikaciju Kindle na bilo kojem uređaju. Koristi Amazonov sustav preporuka. Završite jednu besplatnu knjigu i predložit će slične naslove.
Wikibooks
Ovaj kolaborativni projekt stvara udžbenike otvorenog računalnog koda i referentne materijale za gotovo svaku zamislivu temu. Pokriva znanost, matematiku, jezike, povijest, programiranje i praktične vještine, između ostalog.
Sve pišu volonteri, ali popularne teme često bivaju osvježene, a zajednica ih drži na oku.
Free-eBooks.net
Free-eBooks.net premošćuje jaz između klasika i suvremenih izdanja. Registracija omogućuje pet besplatnih preuzimanja mjesečno (s opcionalnim premium nadogradnjama za neograničen pristup). Kolekcija naglašava raznolikost – u ponudi su romanse, trileri, samopomoć, poslovni vodiči i žanrovska fikcija.
Stranica predstavlja nezavisne autore uz etablirana imena. Kvaliteta knjiga varira, ali korisničke ocjene pomažu u prepoznavanju što je dobro, a što treba zaobići. Višestruki formati preuzimanja osiguravaju kompatibilnost s bilo kojim uređajem.
Smashwords
Smashwords služi kao vodeća platforma za nezavisno izdavaštvo. Autori objavljuju izravno na platformi, stvarajući opsežan katalog samostalno objavljenih djela u svakom zamislivom žanru.
Filtri za pretraživanje omogućuju sortiranje po cijeni, žanru i korisničkim ocjenama. Mnogi autori nude svoje prve knjige besplatno.
Platforma podržava više formata, piše Make Use Of.