Njemačka inženjerka koja boluje od paraplegije na kratkom putovanju u svemir

L. Š. / Hina

21.12.2025 u 06:08

Michaela Benthaus
Michaela Benthaus
Dvoje njemačkih državljana u subotu se upustilo u kratko putovanje svemirom s američkom svemirskom tvrtkom Blue Origin osnivača Amazona Jeffa Bezosa, uključujući prvu paraplegičnu osobu koja se otisnula u svemir

U prijenosu uživo koji na internetskim stranicama vidi se raketa New Shepard NS-37 kako polijeće iz zapadnog Teksasa na let koji je trajao otprilike 11 minuta.

Bilo je to šesnaesto putovanje Bezosove tvrtke za svemirski turizam i prvo takvo svemirsko putovanje s dvoje Nijemaca na brodu - bivšim svemirskim inženjerom Hansom Königsmannom i Michaelom Benthaus, inženjerkom u Europskoj svemirskoj agenciji (ESA). Michaela je prva osoba s paraplegijom koja je krenula na let u svemir.

U raketi su još bila četvorica američkih poduzetnika. Uglavnom automatizirano putovanje odvelo je šestero sudionika na visinu od oko 100 kilometara, što je uključivalo i kratko razdoblje u bestežinskom stanju.

Mnogi kritiziraju letove tvrtke Blue Origin za bogate kupce, prvenstveno zbog ograničene znanstvene vrijednosti, utjecaja na okoliš i klimu te zbog njihove elitističke prirode. Kritičari smatraju da je riječ o nepotrebnom svemirskom turizmu za superbogate.

