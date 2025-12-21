Presjek stanja na bojištu: Gdje Ukrajinci tuku Ruse, a gdje su u problemima

Ukrajinske oružane snage ostvarile su značajan taktički uspjeh u gradu Kupjansk, gdje su veće postrojbe ušle u zapadni dio grada i preuzele kontrolu nad više stambenih blokova. Riječ je o konkretnom prodoru, za razliku od pojedinih bojišta na kojima Ukrajinci djeluju tek kroz ograničene infiltracije manjih jurišnih skupina.

Ukrajinske snage učvrstile su položaje u četvrti Juvilejni, na jugozapadnom rubu grada, području na kojem su se prethodno vodile teške borbe i koje je djelomično bilo pod ruskom kontrolom. Napredovanje je omogućilo predsjedniku Volodimiru Zelenskom da prošlog tjedna snimi videozapis na jugozapadnom ulazu u grad, navodi u svojoj analizi neovisni ruski portal Meduza. Klin u ruskoj obrani i problemi s opskrbom Uz napredovanje na jugozapadu, ukrajinske snage ostvarile su dobitke i u središtu Kupjanska, nadograđujući položaje koje su ondje već držale. Ključni pomak dogodio se sjeverno od grada, gdje su Ukrajinci probili dubok klin u ruske obrambene linije.

Takav razvoj situacije znatno otežava opskrbu ruskih jurišnih postrojbi koje se još uvijek nalaze unutar grada. Fronta u Kupjansku pritom ostaje nestabilna i promjenjiva, a borbe se vode po gradskim četvrtima. Dugotrajna bitka za grad na rijeci Oskil Ruske snage tijekom protekle godine u više su navrata pokušavale zauzeti Kupjansk s obje strane rijeke Oskil, koja grad dijeli na istočni i zapadni dio. Najveći pomak ostvarile su s mostobrana na zapadnoj obali, kada su se probile kroz središte grada i dosegnule južna predgrađa. Unatoč tome, ukrajinski džepovi otpora zadržali su se u jugozapadnim četvrtima i u samom središtu grada, dok su ruske postrojbe preuzele industrijsku zonu na istočnoj obali. Mostobran na zapadnoj obali Oskila od početka je opterećen ozbiljnim logističkim problemima. Ruske snage ondje imaju ograničenu potporu teškog naoružanja, zbog čega su topništvo i operateri dronova često djelovali s istočne obale. Posljedično, ruski položaji oblikovali su se u dugačak i uzak pojas uz rijeku, izložen pokušajima presijecanja.

Ukrajinski protuudar i politička poruka U prosincu su ukrajinske snage pokrenule novi pokušaj razbijanja tog mostobrana. Zauzeti su sjeverni dijelovi Kupjanska, čime su ruske jurišne postrojbe u središtu i južnim dijelovima grada djelomično odsječene. Paralelno su izvedeni napadi u jugozapadnim stambenim četvrtima, a ukrajinski vojnici zabilježeni su i na središnjem gradskom trgu. U operaciji su sudjelovale i pričuvne snage, uključujući brigadu Nacionalne garde Harkija, koja je u jesen premještena na kupjanski sektor iz područja Harkiva. Izbor mjesta protuudara imao je i političku dimenziju. Kijevu je bilo važno pokazati zapadnim saveznicima da Moskva ne govori istinu kada tvrdi da je Kupjansk u potpunosti osvojen, što je ruski Glavni stožer objavio još 20. studenoga. Ruski pokušaji stabilizacije bojišta Snimke iz otvorenih izvora upućuju na to da ruske snage i dalje drže pojedine položaje u središtu Kupjanska, kao i cijeli istočni dio grada. Istodobno vrše pritisak na ukrajinske mostobrane na istočnoj obali Oskila, nastojeći doći do prijelaza kod Kupjansk-Vuzlovog i Borove.

Posebno je važan ruski pokušaj povezivanja zapadnog mostobrana s cestom koja iz Rusije vodi preko mjesta Dvorična. Uspjeh tog manevra znatno bi poboljšao opskrbu, omogućio dovođenje pojačanja i otvorio prostor za nove napade na grad. Teška situacija kod Pokrovska i Mirnohrada Za razliku od Kupjanska, stanje na donjeckom bojištu ostaje iznimno nepovoljno za ukrajinsku vojsku. U gradu Pokrovsk ukrajinske jurišne skupine uspijevaju se probijati tek ograničeno, uglavnom kroz sjeverne rubove, dok ruske snage kontroliraju gotovo sve gradske četvrti. U susjednom Mirnohrad ukrajinske snage bore se u uvjetima koji se približavaju okruženju. Ruske postrojbe utvrđuju se između Pokrovska i Rodinskog, presijecajući nekadašnje opskrbne pravce, dok se borbe nastavljaju i za selo Rivne, nekada važno logističko središte. Ruske jurišne jedinice već su prodrle u središte Mirnohrada s istočne strane, a istodobno mu se približavaju i s juga.

