Jeste li znali za ove trikove za Googleovu aplikaciju za fotografije?

Google Photos puno je više od obične aplikacije za pregledavanje i sigurnosno kopiranje fotografija i videozapisa

Ako Google Photos smatrate samo aplikacijom za pregledavanje i sigurnosno kopiranje medija, to je vjerojatno zato što niste istražili sve što nudi. Pogledajte pregled značajki koje pronalaženje, uređivanje i dijeljenje fotografija i videozapisa čine zabavnijim.

Dijeljenje albuma pomoću QR koda Izrada dijeljenog albuma u Google Photos je jednostavna. Možete točno odabrati tko će vidjeti vaše fotografije i videozapise unosom njihovih adresa e-pošte ili telefonskih brojeva. Međutim, ova metoda nije najučinkovitija kada pokušavate dijeliti fotografije i videozapise s velikom grupom. Tu u priču ulazi mogućnost generiranja QR koda za bilo koji album. Stvorite novi album, kucnite dugme za dijeljenje i odaberire Show QR button, pa Create link. Bilo tko s pametnim telefonom može skenirati kod i pregledati album. Možete i snimiti zaslon QR koda i podijeliti ga u grupnom razgovoru, tekstualnoj poruci ili poruci na društvenim mrežama. Pronađite fotografiju prema licu, mjestu ili ključnoj riječi Otvorite karticu za pretraživanje i upišite ono čega se sjećate oko fotografije koju ne možete naći ručno. Možete pretraživati ​​grad u kojem je fotografija snimljena, poput New Yorka ili Londona. Ako se ne sjećate lokacije, upotrijebite opisne riječi poput plaže, planina ili šume i pustite neka Google Photos prikažu prave slike. Možete biti i vrlo specifični s ključnim riječima poput rođendanske torte, psa ili prijenosnog računala. Jedna od najkorisnijih značajki je pretraživanje lica. Otvorite Collections pa People. Vidjet ćete svoje prijatelje, obitelj i kućne ljubimce uredno organizirane. Kucnite lice i Google Photos će prikazati svaku fotografiju i videozapis na kojima se oni nalaze. Ako vaša biblioteka ima tisuće slika, možete kombinirati pretraživanje lica s ključnim riječima ili lokacijama.

Pogledajte kako vaša sjećanja oživljavaju na zemljovidu Ponekad nije samo stvar same fotografije, već i mjesta gdje je snimljena. Uz Google Photos možete ponovno proživjeti te trenutke istraživanjem svojih slika na prikazu zemljovida. Otvorite Collections, pa Places. Pronaći ćete popis gradova koje ste posjetili, zajedno s brojem fotografija i videozapisa snimljenih u svakom od njih. Kucnite grad i pojavit će se svaka uspomena s tog putovanja. Na vrhu mapa ističe točna mjesta gdje su te fotografije snimljene. Dok se pomičete kroz fotografije, točka lokacije će se sinkronizirano pomicati po mapi. Također možete kucnuti određeno mjesto kako biste izravno prešli na fotografije snimljene tamo. Doznajte više pomoću Google Lens Ponekad samo gledanje fotografije nije dovoljno. Možda ste snimili fotografiju znamenitosti, ali ste zaboravili njezino ime ili ste spremili snimku zaslona proizvoda koji želite kupiti. Možda fotografija sadrži adresu ili e-poštu koju želite kopirati. Google Lens vam može pomoći. Otvorite bilo koju fotografiju i dodirnite sličicu Lens pri dnu. Google Lens će analizirati sliku i dati vam korisne uvide. Može prepoznati znamenitosti, identificirati biljke i životinje, pa čak i izdvojiti tekst koji možete kopirati ili pretraživati. Za sve to ne morate napustiti Photos ili prenijeti svoju sliku negdje drugdje. Dodajte prilagođenu glazbu u video Možda ste već upoznati s alatom za montiranje videozapisa ugrađenim u Google Photos, koji omogućuje izrezivanje, rezanje i poliranje isječaka. Ne nudi mogućnost dodavanja glazbe u videozapise, koju trebate potražiti drugdje. U aplikaciji Google Photos kucnite sličicu plusa pri vrhu i odaberite Highlight video. Zatim kucnite Select photos i odaberite videozapis koji želite urediti. Također možete odabrati više isječaka ako želite. Potom kucnite Create u gornjem desnom kutu. Ako videozapis još nije sigurnosno kopiran, Google Photos će vas na to upozoriti. Nakon što ste otvorili alat, potražite sličicu Music. Ovdje možete dodati jednu od Googleovih tematskih pjesama ili odabrati bilo koju pjesmu iz lokalne pohrane. Nakon što postavite zvučnu podlogu, kucnite Save i vaš novi videozapis bit će spreman.