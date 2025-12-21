Šef NATO-a otvoreno: 'Rusa ima 140 milijuna, nas gotovo milijardu. Tko je jači?'

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte upozorava da se Europa nalazi u najopasnijem sigurnosnom trenutku od kraja Drugog svjetskog rata. U razgovoru za Bild govorio je o ratu u Ukrajini, mogućem ruskom napadu, ulozi Europe i Sjedinjenih Država te o tome zašto se mir može očuvati samo – snagom

Rutte poručuje da mir nije pitanje nade, nego pripreme. Prema njegovim riječima, saveznici moraju učiniti dvije stvari: povećati obrambene izdatke i proizvodnju naoružanja te osigurati da Ukrajina ostane vojno snažna. Upozorava da bi ruska kontrola nad cijelom Ukrajinom imala goleme posljedice za NATO i prisilila saveznike na još veća izdvajanja nego što su već dogovorena. Posebno ističe Njemačku, koja je, kako kaže, preuzela vodeću ulogu naglim povećanjem izdvajanja za obranu, te poručuje da ostatak Europe mora slijediti taj primjer. Putin kao glavna prepreka miru Prema Rutteu, razlog zbog kojeg se rat ne završava ima ime i prezime – Vladimir Putin. Glavni tajnik NATO-a tvrdi da je ruski predsjednik spreman žrtvovati golem broj vlastitih ljudi, uz minimalne teritorijalne dobitke. Govori o procjenama prema kojima je u ruskim redovima ubijeno ili ranjeno i do 1,1 milijun ljudi, dok je napredak na terenu manji od jednog posto ukrajinskog teritorija u odnosu na početak godine.

Rutte detaljno opisuje model sigurnosnih jamstava koji se razrađuje za razdoblje nakon mogućeg primirja ili mirovnog sporazuma. Prva razina su snažne i dobro opremljene ukrajinske oružane snage, sposobne dugoročno braniti zemlju. Druga razina je tzv. ‘koalicija voljnih’, koju predvode Francuska i Velika Britanija, uz sudjelovanje Njemačke i drugih europskih država. Treća razina su Sjedinjene Države, čiji je doprinos, rekao je Rutte za Bild, ključan. Europske trupe u Ukrajini? Opcija postoji Na pitanje o mogućem slanju stranih vojnika u Ukrajinu, Rutte potvrđuje da se ta opcija razmatra. Kaže da su pojedine europske zemlje signalizirale spremnost sudjelovati i s trupama ako to bude potrebno te da se trenutačno razrađuju modeli djelovanja na kopnu, moru i u zraku, iako se detalji zasad ne iznose javno. Za razliku od brojnih europskih kritika, Rutte otvoreno brani Donald Trumpa. Tvrdi da je upravo Trump jedini lider koji je uspio dovesti Putina za pregovarački stol i koji ga može prisiliti na mirovni sporazum. Priznaje da je američki predsjednik ponekad nestrpljiv i frustriran, ali naglašava da razumije svoju odgovornost i ostaje snažno uključen u savez.