USB-C nije uvijek siguran: Donosimo savjete za kupnju kvalitetnog kabela

Nekvalitetni kabeli mogu spržiti komponente uređaja, izazvati kratki spoj u punjačima ili se zapaliti. Pogledajte kako doći do kvalitetnog i dugotrajnog USB-C-a

Prošlo je nekoliko godina otkako se USB-C pojavio na sceni. Iako volimo to što je reverzibilan i moćan, ne treba smetnuti s uma da s njime u paketu dolazi i nekoliko potencijalnih zamki.

Nekvalitetni kabeli mogu spržiti komponente uređaja, izazvati kratki spoj u punjačima ili se zapaliti. Evo nekoliko ključnih problema kojih morate biti svjesni prije kupnje USB-C-a.

Ne kupujte nepoznate marke

Ovaj savjet vrijedi za većinu elektronike, ali je posebno važan za kabele USB-C. To što postoje sigurnosni propisi ne znači da ih se svi proizvođači i pridržavaju. Na one koji to ne čine možete naletjeti u digitalnim trgovinama kao što su Temu, AliExpress i Amazon.

Naravno, ni poznato ime ne nudi stopostotno jamstvo, ali je barem rizik sveden na razumniju razinu, a i lakše ćete dobiti odštetu ako nešto pođe po zlu.

Evo nekoliko robnih marki kojima možete vjerovati (uz zdravu dozu opreza):

  • Anker
  • Apple
  • Belkin
  • Cable Matters
  • Dockcase
  • JSAUX
  • Microsoft
  • SooPii
  • Ugreen

Izbjegavajte kabele USB-C-USB-A

Ako vam je važna brzina prijenosa i ako je vaši uređaji i punjači podržavaju, uvijek radije koristite kabel USB-C-USB-C nego USB-C-USB-A ili koristite adapter. USB-A je ograničen u brzini prijenosa podataka na 10 gigabita po sekundi te u brzini punjenja na samo 15 vata.

Iako postoje kabeli USB-C-USB-A koji navodno mogu podržati do 100 W, oni se obično temelje na vlasničkim tehnologijama punjenja i postižu velike brzine samo kada su upareni s kompatibilnim uređajima i punjačima.

Usporedbe radi, moderni kabeli USB-C-USB-C mogu podnijeti do 40 Gbps prijenosa podataka i do 240 W za brzo punjenje. (Uz to, 100 W i manje i dalje je najčešća opcija.)

Ako možete, kupite Thunderbolt ili USB4

Trenutno Thunderbolt (3, 4 ili 5) i USB4 nude najveće moguće brzine punjenja i prijenosa podataka za USB-C.

Osim brzine, kabeli ove vrste moraju zadovoljiti strože specifikacije.

Provjerite težinu kabela

Vaganje kabela prije kupnje može se činiti kao neko staromodno praznovjerje, ali je legitiman način provjere.

Kvalitetniji USB-C-ovi izrađeni su od deblje žice, a ta bakrena žica pruža čišći signal. Iako dio težine debljeg kabela dolazi od njegovog omotača, dio dolazi i od same žice te što je deblji, to znači bolji kabel.

Obično možete pronaći težinu u tehničkim specifikacijama kabela. Mala varijacija je u redu, ali ako je jedan kabel znatno lakši od drugih, vjerojatno biste trebali odustati od kupovine.

Izbjegavajte magnetske adaptere trećih strana

Možda ste vidjeli adaptere s magnetskim vrhom koji se pričvršćuju na USB-C i pretvaraju jedan kraj u magnetski brzi zatvarač, slično kao kod Appleovih kabela MagSafe.

Trebali biste ih izbjegavati jer predstavljaju značajan rizik od oštećenja hardvera.

Mnogi magnetski kabelski adapteri trećih strana za USB-C ne nude zaštitu od oštećenja izloženih pinova pod utjecajem okoliša, a drugi nisu zaštićeni od krhotina koje uzrokuju kratki spoj na pinovima. Postoji i mogućnost oštećenja električnim lukom prilikom isključivanja konektora.

Prestanite koristiti stare USB-C-ove

Standardi za USB-C dramatično su se poboljšavali tijekom godina. Mnogi među starijim modelima ne samo da su sporiji, već i potencijalno opasniji za korištenje, piše PC World.

