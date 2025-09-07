USB-C nije uvijek siguran: Donosimo savjete za kupnju kvalitetnog kabela

Nekvalitetni kabeli mogu spržiti komponente uređaja, izazvati kratki spoj u punjačima ili se zapaliti. Pogledajte kako doći do kvalitetnog i dugotrajnog USB-C-a

Prošlo je nekoliko godina otkako se USB-C pojavio na sceni. Iako volimo to što je reverzibilan i moćan, ne treba smetnuti s uma da s njime u paketu dolazi i nekoliko potencijalnih zamki. Nekvalitetni kabeli mogu spržiti komponente uređaja, izazvati kratki spoj u punjačima ili se zapaliti. Evo nekoliko ključnih problema kojih morate biti svjesni prije kupnje USB-C-a.

Ne kupujte nepoznate marke Ovaj savjet vrijedi za većinu elektronike, ali je posebno važan za kabele USB-C. To što postoje sigurnosni propisi ne znači da ih se svi proizvođači i pridržavaju. Na one koji to ne čine možete naletjeti u digitalnim trgovinama kao što su Temu, AliExpress i Amazon. Naravno, ni poznato ime ne nudi stopostotno jamstvo, ali je barem rizik sveden na razumniju razinu, a i lakše ćete dobiti odštetu ako nešto pođe po zlu. Evo nekoliko robnih marki kojima možete vjerovati (uz zdravu dozu opreza): Anker

Apple

Belkin

Cable Matters

Dockcase

JSAUX

Microsoft

SooPii

Ugreen Izbjegavajte kabele USB-C-USB-A Ako vam je važna brzina prijenosa i ako je vaši uređaji i punjači podržavaju, uvijek radije koristite kabel USB-C-USB-C nego USB-C-USB-A ili koristite adapter. USB-A je ograničen u brzini prijenosa podataka na 10 gigabita po sekundi te u brzini punjenja na samo 15 vata. Iako postoje kabeli USB-C-USB-A koji navodno mogu podržati do 100 W, oni se obično temelje na vlasničkim tehnologijama punjenja i postižu velike brzine samo kada su upareni s kompatibilnim uređajima i punjačima. Usporedbe radi, moderni kabeli USB-C-USB-C mogu podnijeti do 40 Gbps prijenosa podataka i do 240 W za brzo punjenje. (Uz to, 100 W i manje i dalje je najčešća opcija.)