Otkriven Putinov pakleni plan! Rusija kreće na Europu ranije od prethodnog plana, zna se i meta

Šef ukrajinskih špijuna Budanov je ustvrdio kako Moskva nema mnogo opcija za širenje svog utjecaja.

Ruski predsjednik Vladimir Putin pomaknuo je svoje planove za izravnu agresiju na Europu sa 2030. na 2027. godinu, a pod rusku okupaciju mogle bi pasti baltičke države, otkrio je to general-pukovnik Kirilo Budanov, čelnik Glavne obavještajne uprave Ministarstva obrane Ukrajine, prenose brojni strani mediji. 'Prema prvotnom planu, Rusija je trebala biti spremna za djelovanje 2030. godine. Međutim, ti su planovi sada revidirani, a rokovi su skraćeni na 2027. godinu. Europa je već u zoni izravne opasnosti, rekao je Budanov dodavši da Rusija sebe vidi kao imperij koji se "uvijek mora negdje kretati radi širenja svog utjecaja i teritorija". Zašto Putin cilja baš Europu Budanov je objasnio zašto Rusija cilja upravo Europu, a ne druge smjerove. Ustvrdio je kako Moskva nema mnogo opcija za širenje svog utjecaja.

Na sjeveru je samo Arktički ocean i SAD, što bi za Kremlj bila neizbježna kataklizma. Na istoku je Tihi ocean i opet SAD. Ta opcija širenja opet bi bila bolna. Na jugu leži Kina, gdje bi se Rusija suočila s još gorim scenarijem zbog dugačke kopnene granice. Kao rezultat toga, zaključio je Budanov, samo Zapad ostaje, koji Kremlj vidi 'kao pokvaren, pohlepan, slab i neodlučan.' Prema ukrajinskoj obavještajnoj službi, Poljska trenutno nije cilj okupacije, već cilj vojnih udara i kampanje bez teritorijalnog zauzimanja. 'Poljska se sada, prema planovima koji su nam poznati, razmatra isključivo za udare, za vojnu kampanju bez zauzimanja', izjavio je Budanov.

