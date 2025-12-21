Otkriven Putinov pakleni plan! Rusija kreće na Europu ranije od prethodnog plana, zna se i meta

Šef ukrajinskih špijuna Budanov je ustvrdio kako Moskva nema mnogo opcija za širenje svog utjecaja.
Ruski predsjednik Vladimir Putin pomaknuo je svoje planove za izravnu agresiju na Europu sa 2030. na 2027. godinu, a pod rusku okupaciju mogle bi pasti baltičke države, otkrio je to general-pukovnik Kirilo Budanov, čelnik Glavne obavještajne uprave Ministarstva obrane Ukrajine, prenose brojni strani mediji.
'Prema prvotnom planu, Rusija je trebala biti spremna za djelovanje 2030. godine. Međutim, ti su planovi sada revidirani, a rokovi su skraćeni na 2027. godinu. Europa je već u zoni izravne opasnosti, rekao je Budanov dodavši da Rusija sebe vidi kao imperij koji se "uvijek mora negdje kretati radi širenja svog utjecaja i teritorija".
Zašto Putin cilja baš Europu
Budanov je objasnio zašto Rusija cilja upravo Europu, a ne druge smjerove. Ustvrdio je kako Moskva nema mnogo opcija za širenje svog utjecaja.
Na sjeveru je samo Arktički ocean i SAD, što bi za Kremlj bila neizbježna kataklizma. Na istoku je Tihi ocean i opet SAD. Ta opcija širenja opet bi bila bolna. Na jugu leži Kina, gdje bi se Rusija suočila s još gorim scenarijem zbog dugačke kopnene granice. Kao rezultat toga, zaključio je Budanov, samo Zapad ostaje, koji Kremlj vidi 'kao pokvaren, pohlepan, slab i neodlučan.'
Prema ukrajinskoj obavještajnoj službi, Poljska trenutno nije cilj okupacije, već cilj vojnih udara i kampanje bez teritorijalnog zauzimanja. 'Poljska se sada, prema planovima koji su nam poznati, razmatra isključivo za udare, za vojnu kampanju bez zauzimanja', izjavio je Budanov.
Rutte naljutio Kremlj
Podsjetimo, glavni tajnik Mark Rutte prije nekoliko je dana rekao da bi NATO trebao biti "spreman na razmjere rata koje su naši djedovi i pradjedovi ili prapradjedovi pretrpjeli" i ustvrdio da smo "mi sljedeća meta Rusije". Kremlj je ubrzo reagirao rekavši da su izjave Marka Ruttea o pripremama za rat s Rusijom neodgovorne i da pokazuju da on zapravo ne razumije razaranje koje je prouzročio Drugi svjetski rat.
"Ovo se čini kao izjava predstavnika generacije koja je uspjela zaboraviti kakav je zapravo bio Drugi svjetski rat", rekao je tada glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
"Oni nemaju razumijevanja, a nažalost, gospodin Rutte, dajući tako neodgovorne izjave, jednostavno ne razumije o čemu govori", ustvrdio je.